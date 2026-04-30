Evasione sventata a Bancali 

Tentata evasione dal carcere di Bancali. Protagonista un detenuto di nazionalità rumena che, secondo quanto riferiscono in un comunicato i sindacati di polizia penitenziaria Sappe e Consipe, è riuscito ieri pomeriggio ad arrampicarsi, attraverso un tubo dell’acqua, fino all’area passeggi, raggiungendo il tetto della rotonda “San Sebastiano”. La persona avrebbe sfruttato un accesso alternativo alla cima della struttura che si troverebbe, secondo quanto dichiara in una nota il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, vicino al capannone Mof, “manutenzione ordinaria fabbricato”, l’officina dove lavorano i detenuti seguiti dagli agenti. Una volta raggiunto il tetto, da lì alla libertà per l’uomo ci sarebbero stati circa quattro metri da superare con un salto. Ma per lui non c’è stato tempo perché sono intervenuti subito due agenti di servizio ai “passeggi”, che l’hanno bloccato. E ora l’uomo, che il Consipe riferisce essere un “ergastolano”, è stato messo in una cella di sicurezza.

Ma quanto accaduto rilancia l’allarme sulla sicurezza. «Il fatto- dichiara Roberto Melis, segretario nazionale del Consipe - che un detenuto sia riuscito a scavalcare il muro dei passeggi e arrivare fino al tetto della rotonda evidenzia una vulnerabilità che non possiamo più permetterci. Solo la professionalità e il tempismo degli agenti in servizio hanno evitato che la tentata evasione si trasformasse in un successo per il fuggitivo». Sulla stessa linea il Sappe che, in una nota diffusa da Antonio Cannas, delegato per la Sardegna e dal segretario generale Donato Capece, “conferma le criticità del sistema carcerario, ribadendo la necessità di maggiori risorse, organici adeguati e interventi strutturali”. (e.fl.)

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