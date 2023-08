Evasione, recuperati 4,5 milioni  

Altri 4 milioni e mezzo di evasione recuperati nell’ultimo anno. Ma la battaglia continua, fra rateizzazioni maggiori per alleggerire i costi da sostenere e sconti in bolletta per incentivare i quartesi al pagamento regolare dei tributi comunali.

Il report stilato dagli uffici del settore Ragioneria e tributi è positivo. Poco più di 4 milioni e 500mila euro di evasione recuperata dall’amministrazione da luglio dello scorso anno sino ad oggi, in parte a seguito agli avvisi di accertamento, altri ricorrendo alla procedura coattiva: quasi due milioni di Imu in arretrato da anni e incassati negli ultimi mesi, il resto delle entrate riguarda la Tari e le vecchie Tarsu e Tasi. «Un buon risultato, ma c’è ancora molto da fare per recuperare le altre risorse che mancano all’appello e ridurre al minimo l’evasione e l’elusione fiscale in città», commenta il vicesindaco e assessore al Bilancio Tore Sanna.

La battaglia

Le azioni messe in campo in questi quasi tre anni di consiliatura sono tante. «Abbiamo subito messo le cose in chiaro appena insediati», dice Sanna, «facendo capire alla comunità che l’amministrazione non avrebbe tenuto gli occhi chiusi davanti a un problema che si trascinava da anni. Un messaggio che, visti i primi risultati, i quartesi hanno recepito». Il merito è anche - a detta del Comune - della modalità online per la consegna degli avvisi di pagamento Tari, introdotta nel 2021, che ha consentito di mappare le utenze e aggiornare l’anagrafe tributaria comunale. «La bonifica dei dati in nostro possesso, svolta in contemporanea alla consegna dei nuovi mastelli per la differenziata, è stata fondamentale, prima il 60 per cento circa dei contribuenti erano di fatto fantasma», ricorda il vicesindaco. Così come è stato importante introdurre la nuova modalità online per inviare le bollette ai cittadini: sino a un anno e mezzo fa mandavamo le cartelle per posta, con costi elevati, e peraltro spesso non si riusciva a consegnarle a domicilio perché gli indirizzi erano completamente sballati». Non solo: «Abbiamo cercato di mantenere per quanto possibile le tariffe Tari sotto controllo, soprattutto per le utenze domestiche».

Gli sconti

E da pochi mesi c’è la novità del premio per i cittadini virtuosi che la Tari l’hanno sempre pagata con puntualità, finanziato con mezzo milione stanziato dal Comune: si va dallo sconto del 12 per cento applicato d’ufficio per i cittadini che risultano regolari dal 2018, il 9 per cento dal 2019, il 7 per cento se si considera il 2020 come anno d’imposta di riferimento. Con un’ulteriore detrazione del 3 per cento nel caso si paghi la Tari in un’unica soluzione il 29 settembre. In questo caso la premialità verrà applicata dall’ufficio a seguito della richiesta di domiciliazione bancaria, con addebito del tributo direttamente sul proprio conto. «Un'ulteriore azione tesa a costruire un rapporto di fuducia con i cittadini», conclude Sanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA