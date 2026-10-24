Evasione, patto con l’Agenzia delle Entrate 

Ogni anno il Comune di Selargius deve incassare 8 milioni di euro di tributi, ma ne riscuote in media poco meno di 5: mancano dunque all’appello 3,5 milioni di soldi che i cittadini devono all'Ente. Un tesoretto che ora l’amministrazione di piazza Cellarium vuole cercare di recuperare - anno per anno - con l’Agenzia delle Entrate attraverso un nuovo affidamento biennale. «L’obiettivo è ridurre al minimo l’evasione fiscale e alleggerire le bollette per tutti i cittadini», spiega l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu.

Il via libera

La pratica è stata deliberata in Consiglio comunale nei giorni scorsi. Nella relazione si fa riferimento al meccanismo introdotto a livello nazionale: il Comune può riaffidare all’Agenzia delle Entrate, senza costi finanziari diretti, il recupero dei tributi non incassati e accertati al 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento, quindi non prescritti. Di fatto se entro cinque anni le tasse non vengono versate, i cittadini morosi ricevono un nuovo sollecito di pagamento da parte del Comune, solo dopo interviene l’Ader per la riscossione coattiva.

Per gli uffici del settore finanziario è «un’opportunità senza costi per crediti di difficile esigibilità». Dalla relazione non emergono criticità, e viene sottolineato il costo dell’operazione: a carico del Municipio c’è l’aggio dell’1 per cento e il rimborso delle spese esecutive, da pagare all’Agenzia. Se invece non si aderisce entro fine ottobre, l’Ente dovrebbe gestire da solo la riscossione coattiva, con personale formato e dedicato, oppure scegliere di affidare a privati tramite gara, con ulteriori costi. O in alternativa ricorrere ad Ader solo dall’inizio dell’anno successivo, rischiando la prescrizione. In ballo ci sono 3,5 milioni da recuperare per ogni anno dal 2015 al 2025: evasione concentrata su Tari, Imu, passi carrai e tassa sul suolo pubblico. «Riuscire a recuperare anche solo 100mila euro è importante», sottolinea Porqueddu. L’iniziativa si somma all’adesione alla nuova rottamazione e al supporto di una società esterna che da alcuni mesi sta lavorando su riscossione e accertamento dei tributi.

Minoranza critica

A parte il voto favorevole di Mario Tuveri, la minoranza si è astenuta. «Non condividiamo le politiche tributarie adottate dalla Giunta e riteniamo necessario un diverso indirizzo, più attento alle condizioni economiche delle famiglie e delle attività produttive», spiega il consigliere Franco Camba. L’assessore invece difende la scelta del rinnovo biennale con l’Ader: «Parliamo di crediti che difficilmente riusciremmo a recuperare, ma preziosi per poter garantire servizi e l’equità fiscale». E aggiunge: «Non stiamo vessando i cittadini, per i meno abbienti ci sarà la possibilità di pagare in più tranche, sino ad un massimo di 120 rate».

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