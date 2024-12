Evasione, inchiesta sulle star sarde di OnlyFans 

È bastata una relazione della Guardia di Finanza sui presunti guadagni nascosti, tutti rigorosamente in nero, di alcune delle più popolari content creator sarde di OnlyFans a far scattare in Procura a Cagliari un’indagine per evasione fiscale a carico di ignoti. Per ora ancora nessun nome è stato iscritto nel registro degli indagati, ma il sospetto degli investigatori è che la piattaforma su internet permetta incassi che alla fine non sarebbero tracciabili, restando dunque invisibili al Fisco.

Gli accertamenti

Per il momento poco o nulla trapela in merito all’inchiesta, affidata al sostituto procuratore Enrico Lussu. I pochi dettagli che filtrano dagli ambienti investigativi rivelano che gli accertamenti sarebbero nati nel 2023 sull’attività di una giovane donna che, trasferitasi da qualche tempo all’estero, avrebbe sfornato contenuti a pagamento sul popolare sito, senza mai presentare però una dichiarazione dei redditi. Una professionista del sesso online, con un gran numero di follower che la seguono e che sborsano ogni mese decine decine di euro per poter accedere ai suoi contenuti per adulti. Proprio l’assenza di una posizione fiscale ha reso al momento impossibile stimare la presunta evasione fiscale, ma ha consentito di avviare l’inchiesta che, a conti fatti, avrebbe già individuato una serie di giovani che – pur vivendo a Cagliari o in Sardegna – avrebbero aperto conti online all’estero per incassare i proventi dell’attività, convertendoli poi in qualche caso in criptovalute così da rendere più difficile l’accertamento.

Estero su estero

Nei mesi scorsi, stando alle poche indiscrezioni che trapelano, è stata effettuata richiesta di dati e informazioni alla piattaforma digitale, così da accertare l’ammontare dei compensi elargiti tra il 2022 e il 2023 ad alcuni dei più noti content creator sardi. Da chiarire poi il caso di una giovane che avrebbe trasferito a Dubai la propria residenza anagrafica, così da poter godere di un arbitraggio fiscale più favorevole. L’ipotesi su cui starebbero lavorando i finanzieri sarebbe di dichiarazione infedele, ma ancora non è chiaro se le verifiche siano approdate ad una vera e propria contestazione di evasione. Nel mirino, però, ci sono le influencer che – usando altri social per aumentare il numero di follower – avrebbero ormai raggiunto un elevato numero di abbonati sulla piattaforma pagamento, ottenendo così accrediti mensili da migliaia di euro. Lo schema è semplice: per qualche foto di nudo chiedono il pagamento di pochi euro, per immagini o video più spinti i prezzi salgono.

