Evasione, in campo la Dda 

«Il carcere di Nuoro presentava già molteplici criticità come attestato dal rapporto Antigone 2021 e nulla è stato fatto: il ministro dica perché», chiede il deputato del Pd, Silvio Lai, che sollecita al ministro della Giustizia Carlo Nordio una risposta all’interrogazione parlamentare sull’evasione del boss pugliese. Un atto ispettivo parlamentare presentato ieri insieme al dem Federico Gianassi. «Abbiamo chiesto di conoscere tutte le iniziative adottate, anche di carattere straordinario, per garantire la sicurezza delle popolazioni e delle attività commerciali delle aree circostanti alla fuga e se è in corso una indagine supplementare per valutare eventuali complicità che hanno garantito la fuga del mafioso».

La decisione è il “termometro” sempre più caldo sulla clamorosa vicenda verso cui anche il Governo ha un’attenzione particolare. Un fatto eccezionale, quanto grave. Intanto è caccia all’evaso, si valutano tutte le immagini dei circuiti esterni al carcere nuorese, tabulati telefonici, e una mole di dati già in mano agli inquirenti, ma soprattutto si ha la convinzione che il boss, con complicità importanti, sia riuscito ad organizzare in maniera quasi perfetta la sua fuga e non sarebbe più nell’Isola già dalla notte di venerdì. Quelle due ore di vantaggio, evidentemente pianificate, potrebbero essere bastate a Raduano, uno dei boss più pericolosi, per abbandonare la terra sarda e affidarsi alle complicità del suo clan.

Da ieri la fuga dal carcere di Badu ’e Carros di Marco Raduano, il 39enne boss della mafia garganica, è una questione della Direzione distrettuale antimafia. L’inchiesta non è più nella mani della Procura di Nuoro, ma della Dda di Cagliari, con il procuratore capo Rodolfo Sabelli che si è fatto trasmettere tutti gli atti di un’indagine che si allarga e sarà seguita dal sostituto dell’Antimafia Emanuele Secci. Sabelli ha convocato ieri mattina di buon’ora a Cagliari un vertice delle forze dell’ordine per fare il punto della situazione.

Da ieri la fuga dal carcere di Badu ’e Carros di Marco Raduano, il 39enne boss della mafia garganica, è una questione della Direzione distrettuale antimafia. L’inchiesta non è più nella mani della Procura di Nuoro, ma della Dda di Cagliari, con il procuratore capo Rodolfo Sabelli che si è fatto trasmettere tutti gli atti di un’indagine che si allarga e sarà seguita dal sostituto dell’Antimafia Emanuele Secci. Sabelli ha convocato ieri mattina di buon’ora a Cagliari un vertice delle forze dell’ordine per fare il punto della situazione.

Caccia al boss

La decisione è il “termometro” sempre più caldo sulla clamorosa vicenda verso cui anche il Governo ha un’attenzione particolare. Un fatto eccezionale, quanto grave. Intanto è caccia all’evaso, si valutano tutte le immagini dei circuiti esterni al carcere nuorese, tabulati telefonici, e una mole di dati già in mano agli inquirenti, ma soprattutto si ha la convinzione che il boss, con complicità importanti, sia riuscito ad organizzare in maniera quasi perfetta la sua fuga e non sarebbe più nell’Isola già dalla notte di venerdì. Quelle due ore di vantaggio, evidentemente pianificate, potrebbero essere bastate a Raduano, uno dei boss più pericolosi, per abbandonare la terra sarda e affidarsi alle complicità del suo clan.

Richiesta a Nordio

«Il carcere di Nuoro presentava già molteplici criticità come attestato dal rapporto Antigone 2021 e nulla è stato fatto: il ministro dica perché», chiede il deputato del Pd, Silvio Lai, che sollecita al ministro della Giustizia Carlo Nordio una risposta all’interrogazione parlamentare sull’evasione del boss pugliese. Un atto ispettivo parlamentare presentato ieri insieme al dem Federico Gianassi. «Abbiamo chiesto di conoscere tutte le iniziative adottate, anche di carattere straordinario, per garantire la sicurezza delle popolazioni e delle attività commerciali delle aree circostanti alla fuga e se è in corso una indagine supplementare per valutare eventuali complicità che hanno garantito la fuga del mafioso».

Sindacati uniti

La fuga del boss che passerà alla storia come la prima dalla sezione dell’alta sicurezza del carcere nuorese ha unito nelle critiche sulle condizioni lavorative tutti i sindacati della polizia penitenziaria. Il primo a pagare per l’evasione è stato il comandante degli agenti di Badu ’e Carros, Francesco Dessì, rimosso dall’incarico e sostituito da Amerigo Fusco. Il segretario della Fsn-Cisl, Giovanni Villa, afferma: «La sospensione è un atto dovuto, attendiamo il lavoro ispettivo». Dal Sappe, Donato Capece, chiede di «cambiare anche i “colletti bianchi” che, portati a conoscenza delle criticità non hanno assunto provvedimenti che avrebbero evitato l’evasione». Michele Cireddu, della Uil, sulla sospensione di Dessì afferma: «Atto automatico, “nessun siluramento” ma il comandante Fusco da solo non basta. La Sardegna penitenziaria è allo sbando totale, senza organizzazione efficiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata