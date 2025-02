Evasione Imu e Tari per 400mila euro 

Centinaia di avvisi di accertamento per omesso versamento di Imu e Tari sono in fase di recapito a Serramanna. Gli atti, relativi alle annualità 2020 e 2021, vengono inviati a domicilio e sono il risultato dell’attività di controllo sui versamenti che hanno portato all’emersione di un’evasione dei tributi per diverse centinaia di migliaia di euro di gettito previsto. «A ruolo iscriviamo tra i 350 e 400mila euro», rileva il sindaco Gabriele Littera. Per la gestione del flusso di utenti che nella circostanza si prevede possano interfacciarsi con l’ufficio Tributi è stato allestito uno sportello informativo, ospitato al secondo piano del Municipio di via Serra, che riceverà l’utenza giovedì 6 marzo, dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30, e venerdì 7 marzo, dalle 9,30 alle ore 13. «Per chiarimenti contattare esclusivamente il numero 800085899 oppure scrivere a tributi.serramanna@kibernetes.it». ( ig. pil. )

