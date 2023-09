Evasione, il flop della rottamazione 

I quartesi “snobbano” l’ipotesi rottamazione per estinguere i debiti in arretrato con il Comune. Almeno questo è quello che emerge dopo due mesi, con appena il 2,66 per cento dei contribuenti che ha comunicato l’intenzione di ricorrere alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi.

Troppo pochi, tanto che il Comune - dopo il via libera di ieri in Consiglio - ha prorogato di due mesi la scadenza per presentare le istanze di adesione in Comune, slittata al 31 ottobre. «Diamo un'ulteriore possibilità», ha detto il vicesindaco Tore Sanna nell’aula di via Porcu, «vogliamo costruire un rapporto di fiducia e dare a tutti l’opportunità di mettersi in regola».

I dati

I numeri stilati dall’ufficio Tributi parlano chiaro: su 9.200 quartesi con carichi pendenti nei confronti del Comune - alcuni hanno anche più di un debito da estinguere - solo 245 hanno manifestato - con una prima istanza - l’intenzione di aderire alla rottamazione prevista dal Governo nazionale e concessa dal Comune. La maggior parte ha un debito inferiore ai 3mila euro, ma c’è anche chi deve versare alle casse del Municipio più di 50mila euro. Tributi e multe in arretrato, che con la nuova “pace fiscale” si potranno versare al netto di interessi e more maturati negli anni.

La proroga

Poche le istanze rispetto ai contribuenti debitori. «Da qui nasce la proposta di allungare ulteriormente i termini introducendo delle modifiche al regolamento», ha spiegato Sanna. Di fatto slitta la scadenza per presentare le istanze, dal 1° settembre - come inizialmente stabilito - al 31 ottobre. Entro novembre il Comune dovrà dare una risposta sul debito pendente, poi si potrà presentare l’adesione non oltre il 15 dicembre. Il versamento unico viene prorogato al 31 gennaio 2024 - non più entro il 30 di novembre di quest’anno - e in caso di rateizzazione la seconda tranche scade a febbraio, per poi proseguire con le altre sedici rate.

Tanti soldi

In ballo ci sono poco più di 23 milioni da recuperare. L’auspicio - come già detto da Sanna dopo il primo via libera del regolamento - «è che ci sia la volontà di estinguere il debito nei confronti dell’ente e chi si arrivi ad una sorta di anno zero. Dopodiché», aveva aggiunto, «si andrà avanti con tutti i mezzi che la legge mette a disposizione per recuperare le somme non versate».

La minoranza

Proroga votata all’unanimità, minoranza compresa. Non senza perplessità sulla modalità di riscossione. «Si tratta sicuramente di un’opportunità importante per i contribuenti quartesi», il commento di Martino Sarritzu, Udc. «Rimango perplesso sulle diciotto rate che in alcuni casi hanno importi elevati, ma su questo penso che potremo rifletterci in un secondo momento per capire come intervenire».

Sulla stessa linea Lucio Torru, appena approdato a FdI: «Pagare mese per mese non va bene, a mio avviso se entro ottobre le richieste di adesione alla rottamazione dovessero essere ancora poche, dovremmo ripensare una diversa modalità di rateizzazione».

