Evasione fiscale sugli spot, Totti indagato 

ROMA. Omessa dichiarazione di una parte di redditi legata a sponsorizzazioni e pubblicità. Un debito di poco conto che però, a causa di sanzioni e interessi, raggiunge i 200 mila euro. Lo contesta la Procura all’ex calciatore della Roma Francesco Totti, che ha comunque già proceduto da tempo al pagamento di quanto dovuto all’erario. Questo potrebbe portare a un’archiviazione del procedimento. L’indagine è stata aperta dopo una serie di controlli della Finanza sui conti di Totti. Il sostituto procuratore Vincenzo Barba, che contesta all’ex campione del Mondo la violazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 74/2000, ovvero l’evasione sulle tasse o sul valore aggiunto, intende convocarlo prima delle festività natalizie per valutare la sua versione, poi si deciderà se proseguire nelle verifiche o mandare in archivio le accuse. Secondo la Finanza Totti non avrebbe aperto una partita Iva per alcune apparizioni pubblicitarie, pur essendo per lui gli spot un'attività non occasionale. Totti è coinvolto anche in un’indagine per abbandono di minore che sembra destinata all’archiviazione: l’ex moglie Ilary Blasi sostiene che oltre un anno fa lasciò sola per qualche minuto la figlia di 8 anni. Ma gli agenti, allertati da Blasi, constatarono che Totti era in casa e che con la piccola era stata sempre presente la baby-sitter.

