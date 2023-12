Evasione fiscale da 800mila euro, imprenditore finisce nei guai 

Per diversi anni non ha dichiarato completamente i redditi della sua attività: ora la Guardia di Finanza, al termine degli accertamenti svolti con l’Agenzia delle Entrate, ha presentato il conto a un imprenditore, titolare di una ditta che si occupa di infissi, arredi, controsoffitti e pareti mobili, con sede tra Monserrato e Selargius. È emersa così un’evasione fiscale da 811mila euro.

I finanzieri del comando provinciale sono arrivati alla società dell’imprenditore del Cagliaritano dalle segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate: il titolare dell’azienda infatti aveva già ricevuto l’invito a regolarizzare la propria posizione fiscale ma non ha fornito risposte né consegnato la documentazione per eventualmente giustificare o sanare le irregolarità. L’attività di verifica, sui bilanci e sulle fatture, svolta dagli investigatori delle Fiamme Gialle ha permesso di ricostruire i redditi non dichiarati negli ultimi anni dalla società e arrivando a un’evasione da oltre 800mila euro. Cifra che ora dovrà essere recuperata dall’Agenzia delle Entrate: l’imprenditore finito al centro dell’indagine fiscale potrà dunque sistemare la propria posizione. (m. v.)

