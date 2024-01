Evasione fiscale, condannato 

Sentenza ribaltata in secondo grado per l’imprenditore oristanese Mauro Usai. Dopo l’assoluzione in Tribunale, ora arriva la condanna a due anni davanti alla Corte d’appello di Cagliari per violazioni fiscali. La difesa ha annunciato ricorso in Cassazione.

La vicenda

Risale al 2008 ed era legata a operazioni finanziarie delle società Ufb e Macat che facevano capo all’imprenditore che gestiva diversi supermercati a marchio Eurospin, nel capoluogo e in altri paesi della provincia; società proprietarie anche degli stabili che ospitavano i negozi. L’imprenditore era accusato di dichiarazioni fraudolento in materia di reati tributari. Secondo l’accusa, il legale rappresentante della Ufb avrebbe acquistato un terreno in via dei Muratori a Oristano per un milione 660mila e su quel terreno dopo sarebbe sorto l’Eurospin. Gli accertamenti della Guardia di finanza del comando provinciale di Oristano avevano rilevato presunte irregolarità: l’imprenditore avrebbe dato in appalto la realizzazione dell'immobile che dopo sarebbe stato ceduto a un'altra ditta. Secondo l’accusa ci sarebbe stato un intricato giro di rapporti tra società per realizzare operazioni contrattuali che avrebbero consentito detrazioni fiscali maggiori rispetto a quelle consentite. E ci sarebbe stata anche un’evasione fiscale arrivata a circa 800 mila euro.

La difesa

Durante il processo in Tribunale, gli avvocati Guido Manca Bitti e Carlo Figus hanno sempre insistito sulla regolarità delle operazioni. Fondamentali sono state poi le consulenze tecniche che hanno smontato l'impalcatura dell'accusa ribadendo la linearità delle operazioni, in particolare avevano evidenziato che la contabilità della società Macat era regolare: operazioni tracciate e documentate, legittime anche sotto il profilo fiscale. Partendo da questi presupposti i difensori avevano chiesto l’assoluzione di Usai mentre nella precedente udienza il pubblico ministero Armando Mammone aveva sollecitato la condanna a due anni. Nel dicembre 2021 la giudice Serena Corrias accolse la tesi della difesa, assolvendo Usai. Sentenza impugnata poi dal pm Armando Mammone e ribaltata dalla Corte d’appello, che ha condannato l’imprenditore a due anni. La difesa ha annunciato ricorso in Cassazione.

