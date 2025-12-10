VaiOnline
L’appello.
11 dicembre 2025 alle 00:24

Evasione e riciclaggio per Irene Pivetti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Resta il ricorso in Cassazione come ultima carta per Irene Pivetti. La Corte d’Appello di Milano ha confermato integralmente il verdetto di poco più di un anno fa con cui il Tribunale ha condannato a 4 anni di reclusione l’ex presidente della Camera per evasione fiscale e autoriciclaggio per una vicenda passata pure per un sequestro da oltre 3,4 milioni di euro deciso dalla Cassazione. Confermata anche la sentenza del 26 settembre 2024 e, dunque, anche le altre due condanne a due anni, con pena sospesa e non menzione, per il pilota di rally Leonardo “Leo” Isolani e la moglie Manuela Mascoli. Oltre alla conseguente confisca di quei quasi 3,5 milioni, soldi congelati già nel corso delle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf milanese a carico dell'ex esponente leghista. Nell'inchiesta è stato ipotizzato un ruolo di intermediazione di Only Italia, società riconducibile a Pivetti, in operazioni commerciali del Team Racing di Isolani, che voleva nascondere al fisco, con cui aveva un debito di 5 milioni, alcuni beni, tra cui tre Ferrari. Quelle auto sarebbero state al centro di una finta compravendita, nel 2016, al gruppo cinese Daohe per essere, invece, trasferite in Spagna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Egas, Todde scarica gli alleati E in Consiglio scoppia la guerra

Acqua: la presidente conferma Albieri col centrodestra. Banchi vuoti in Aula  
Alessandra Carta
Un secolo dal Nobel

Una Deledda inedita nel dialogo epistolare con Vincenzo Jerace

L’Isre riscopre lo scambio di lettere con lo scultore del Redentore 
Giovanna Pittalis
Riconoscimento

Cucina italiana, l’Unesco ha detto sì

Sapori, convivialità e tradizioni sono patrimonio immateriale dell’umanità 
Marco Noce
Cronaca

«Lei diceva: “Il corpo non si tocca”»

Il compagno di Diana Zanin: non accettava le cure, ha scelto lei 
Piera Serusi
Industria.

Sei mesi di respiro per Eurallumina

Via libera del Comitato di sicurezza finanziaria: 9,6 milioni di euro in arrivo 
Antonella Pani
Energia

Pale eoliche nell’Isola, Calderone a Pichetto: «Stop agli impianti»

Caro bollette, dal Governo un aiuto alle famiglie più deboli 