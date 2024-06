Evasione e lavoro nero, il bilancio della Finanza 

È un impegno «a tutto campo», a tutela di famiglie e imprese, quello della Guardia di Finanza di Nuoro, che ieri nella splendida cornice del Monte Ortobene ha festeggiato il 250esimo anniversario dalla fondazione. Un impegno: «destinato ad aumentare», ha ricordato il comandante provinciale, il colonnello Alessandro Ferri. Un anno che a Nuoro ha portato a recuperare 27 milioni di euro di evasione a cui si aggiungono 2,5 milioni di Iva. Trenta gli evasori totali scoperti, e 50 i lavoratori in “nero” o irregolari. Scoperta un’evasione fiscale internazionale, con detenzione di capitale all’estero. Sedici le persone denunciate per reati tributari e segnalati all’Agenzia delle Entrate con crediti d’imposta inesistenti per 5 milioni; scoperto un punto irregolare di raccolta scommesse e denunciare 29 persone. Particolare attenzione alle frodi Ue accertate per circa 2 milioni di euro. Sul fronte spesa pubblica, 223 gli interventi, 68 in tema di reddito di cittadinanza. Complessivamente accertati 250 mila euro di somme non dovute, 685 mila euro di spesa previdenziale e assistenziale. In tema di spesa pubblica denunciati 37 soggetti, segnalati alla Corte dei conti, per danni erariali per 3,5 milioni di euro. In tema Pa, arrestate 2 persone, 12 le denunce. Circa 9 tonnellate di droga sequestrate.

