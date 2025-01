Evasione dei tributi locali, accordo Comune-Guardia di Finanza 

Il tasso di evasione dei tributi è alto e il Comune cerca di correre ai ripari anche grazie a un accordo con la Guardia di Finanza.

Domani alle 10,30 nella sala Retablo di Palazzo Bacaredda il sindaco Massimo Zedda e il colonnello della Guardia di Finanza Alfredo Falchetti firmeranno e presenteranno alla stampa il Protocollo d'intesa tra il Comune e il Comando provinciale della Guardia di Finanza. Si tratta di una collaborazione e di uno scambio di informazioni in relazione al mancato pagamento dei tributi locali.

Oltre al primo cittadino cagliaritano e al comandante provinciale di Cagliari della Gdf, saranno presenti l'assessora all'Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico Luisa Giua Marassi e i dirigenti del Comune.

La tassa più evasa è quella sui rifiuti: secondo dati diffusi nell’agosto del 2024, non la paga più di un cagliaritano su dieci, complessivamente oltre diecimila persone. Un fenomeno orizzontale, che comprende tutti i quartieri. Un danno per le casse comunali da circa 8-10 milioni l’anno. Da qui la necessità di attivare strumenti nuovi per indurre i cittadini a pagare al fine di non penalizzare chi è in regola e di ottenere le risorse necessarie per un servizio di igiene urbana adeguato.

