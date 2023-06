Evasione da trecentomila euro  Una pizzeria finisce nei guai  

Invisibile, per il fisco, 300 mila euro per omesse dichiarazioni dei redditi e ricavi sommersi. Di fatto, secondo gli accertamenti effettuati dai militari della Guardia di finanza di Arbatax, il proprietario di una pizzeria di Lotzorai emetteva gli scontrini fiscali ma il registratore di cassa non trasmetteva alcun dato degli incassi all’Agenzia delle entrate. Risultato: evasione fiscale totale. Questo il risultato di un’indagine condotta dal personale della tenenza di via Porto Frailis che ha messo sotto la lente dei controlli l’attività di ristorazione. Gli accertamenti delle Fiamme gialle hanno consentito di far emergere, tra il 2018 e il 2021, oltre all’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, ricavi occultati alla tassazione per quasi 300 mila euro e violazioni all’Iva per 30 mila euro. Al culmine delle indagini sono scattate le segnalazioni alle autorità competenti per i provvedimenti del caso.

Tecnicamente sono le banche dati collegate tra loro e altri enti, come l’Agenzia delle entrate, ad accendere le spie che consentono di effettuare le verifiche. Il cosiddetto spesometro, in primis, rivela le incongruenze tra gli acquisti effettuati per forniture (il caffè, lo zucchero, le farine e tutto quello che può servire a una attività come la pizzeria) e la successiva fatturazione che poi non trovano riscontro in una dichiarazione dei redditi. Nel caso finito al centro dell’indagine, coordinata dalla Procura di Lanusei, le dichiarazioni sarebbero state totalmente omesse per cui si può parlare, tra il 2018 e il 2021, di evasione totale. (ro. se.)

