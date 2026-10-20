Evasione da Bancali, due condanne 

Confermate due condanne per la procurata evasione di Johnny lo Zingaro. La Corte d’appello si è espressa ieri sui tre imputati che, secondo le accuse, avevano aiutato l’ergastolano quando, nel settembre 2020, non era rientrato nel carcere di Bancali dal permesso premio. Dopo una ricerca durata dieci giorni gli agenti della polizia di Stato lo avevano trovato in un casolare di località Zinziodda, nell’agro cittadino. In primo grado erano piovute sentenze di condanna per tutti, a partire da Gabriele Grabesu, quattro anni di reclusione, 2 anni e 6 mesi per Giovanna Truzzi, 3 anni e 2 mesi per Cristian Loi e 1 anno e 6 per Lorenzo Panei, a processo però per favoreggiamento e anche l’unico che ha scelto di non ricorrere.

Il collegio, presieduto da Salvatore Marinaro, a latere Carmela Rita Serra e Giovanni Maria Delogu, ha confermato il verdetto per i primi due, riformando però la sentenza di Loi, difeso dall’avvocato Stefano Porcu, e che è stato stavolta assolto perché il fatto non sussiste. Il procuratore generale aveva invece chiesto le stesse pene per tutti gli accusati coinvolti mentre per quanto riguarda Johnny, al secolo Giuseppe Mastini, in altro procedimento e in abbreviato, nel 2023, la condanna era stata di 3 anni e 4 mesi per la stessa vicenda. Fuga giustificata dal 66enne con una presunta minaccia ricevuta in carcere. (e.fl.)

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