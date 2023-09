“Il fascino del rigore: Evandro Putzulu, una vita per l’Archivio”: questo il titolo della mostra bibliografica e documentaria che da ieri è visitabile al primo piano della Mem, in via Mameli 164, a Cagliari. Anche Cagliari aderisce infatti all’edizione 2023 delle Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days) quest’anno raccolte sotto il tema “Patrimonio inVita”.

Paleografo

Chi era Evandro Putzulu (Cagliari 1911 – Cagliari 1992)? Un paleografo che non fu molto conosciuto oltre agli addetti ai lavori, ma ebbe un ruolo fondamentale nel salvataggio dell’immenso patrimonio custodito nella Biblioteca comunale della città dopo che, con i bombardamenti del febbraio 1943, l’edificio fu pesantemente danneggiato. Nel luglio del 1946 divenne direttore della Biblioteca e dell’Archivio storico comunale, del quale curò la riorganizzazione. Se oggi abbiamo ancora una memoria storica “viva” lo dobbiamo in gran parte a lui: nell'agosto del 1946 Putzulu si dovette confrontare con gli esiti disastrosi della Seconda guerra mondiale, di cui diede una rappresentazione efficace nella sua relazione a riguardo: «…Il materiale archivistico e librario, già direttamente danneggiato dalle esplosioni e dal conseguente crollo, rimase per circa tre mesi tra il fango e la polvere delle macerie e quindi – dopo il recupero – per tre anni accatastato…». «Questo progetto di valorizzazione di Evandro Putzolu», spiega l’assessora alla cultura Maria Dolores Picciau, «rientra tra gli indirizzi dell’assessorato per togliere la patina dell’oblio dal lavoro di tanti intellettuali che sono stati dimenticati e la cui storia sarebbe invece da restituire alla nostra città». Un progetto curato dalle archiviste dell’Archivio storico del Comune di Cagliari e dalle bibliotecarie della Biblioteca di studi sardi, ricordiamo le archiviste Elisabetta Nieddu e Luciana Sotgiu, e la bibliotecaria Laura Perda, presenti alla conferenza stampa di ieri. L’esposizione presenta le pubblicazioni curate da Putzulu che consentono di ricostruirne la carriera di bibliotecario e di intellettuale, pubblicazioni frutto anche dei viaggi studio in Spagna, dove gli archivi che conservano documenti strettamente legati alla nostra città, come lo statuto del Castello di Bonaria o il Libro Verde, risalente al 1200: un codice che contiene tutti i privilegi che la Corona di Aragona aveva esteso da Barcellona a Cagliari.

