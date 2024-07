Evadono dal carcere, caccia a tre ragazzi  

Roma. Hanno approfittato del caos generato da una maxirissa tra cinquanta detenuti per evadere dal carcere minorile di Casal del Marmo a Roma facendo perdere le loro tracce. Tre minorenni, tutti di nazionalità tunisina, hanno scavalcato il muro di cinta della struttura penitenziaria dileguandosi nel nulla. E ora è caccia agli evasi nella Capitale e non solo. Le foto dei fuggitivi sono state diramate a tutte le pattuglie sul territorio di polizia, carabinieri e guardia di finanza. I loro volti sono stati inseriti anche nei database su scala nazionale e internazionale.

Le ricerche

L’attenzione è massima nell’area delle stazioni ferroviarie della città, in particolare Termini, che i fuggitivi potrebbero raggiungere per allontanarsi da Roma. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza attorno al carcere e delle strade limitrofe che potrebbero aver immortalato la direzione di fuga. Sotto la lente anche gli ultimi contatti in carcere e le persone a loro più vicine. Il più grande del terzetto ha compito 17 anni a novembre mentre il più piccolo ne ha appena 15 anni. Nel loro curriculum ci sono reati per rapina e droga. Due, in particolare, pare fossero considerati più pericolosi perché particolarmente violenti e potrebbero avere avuto un ruolo anche nella rissa prima dell’evasione.

Il dibattito

E la fuga ha sollevato reazioni tra le organizzazioni sindacali attive nella realtà delle carceri. Per il segretario generale del Sappe Donato Capece «è la conseguenza dello smantellamento, negli anni, delle politiche di sicurezza dei penitenziari». Mentre il segretario generale del Cosp Domenico Mastrulli ha parlato di una «situazione critica e fallimentare».

RIPRODUZIONE RISERVATA