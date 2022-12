“Evadere” dal carcere con il teatro 

«Per aspera ad astra. Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza». Lo sostenevano i latini che “Attraverso le asperità si giunge alle stelle” e non poteva esserci nome migliore per questo progetto nazionale, promosso da Acri e sostenuto dalla Fondazione di Sardegna. L’iniziativa, ormai alla sua quarta edizione, vede il coinvolgimento di circa 250 detenuti e 14 carceri sul territorio italiano, con percorsi di formazione teatrale: attori, scenografi, tecnici audio e luci. Il palcoscenico, dunque, come via per restituire bellezza e dignità in luoghi in cui non sono presenti.

Dietro le sbarre

Un obiettivo perseguito anche da Alessandro Mascia e Pierpaolo Piludu, fondatori della compagnia Cada Die, che hanno deciso di unirsi al progetto per far in modo che il teatro possa essere un veicolo di rinascita e emancipazione per tanti. «L’obiettivo che vogliamo raggiungere è portare il teatro in luoghi che sono la negazione stessa del teatro», chiarisce Piludu, reduce dall’incontro nel carcere di Uta, «Riuscire ad arrivarci ti fa scoprire le persone in modo diverso. Possiamo metterci in gioco, far venire fuori le emozioni. Ci sono stati uomini della sicurezza che si sono commossi. È una sorpresa per tutti, perché il palcoscenico dà l’opportunità di vedere qualcosa, che nella vita quotidiana manca»

Dalla cella ai riflettori

Dagli spazi chiusi di Uta a quelli aperti e pubblici. Ieri uno spettacolo teatrale, nella cornice delle Vetreria di Pirri. «Quest’anno», sottolinea ancora, «abbiamo dato l’opportunità a coloro che sono ancora in situazioni di libertà limitata di fare teatro. Un gruppo misto, con persone della nostra scuola e altri allievi in situazioni di libertà limitata». Il soggetto scelto è di Maria Giacobbe, nuorese ma naturalizzata danese: “Il parto della montagna” critica il Piano di Rinascita del 1962 che finanziò all’epoca la creazione dei poli petrolchimici di Porto Torres e Sarroch. Un’assonanza con il convegno “Rinascite” che ha preceduto lo spettacolo. Tanti gli ospiti: Giovanni Malagutti, presidente dell’omonima fondazione ed esperto del settore e Domenico Polidoro, direttore di ACS Abruzzo e Molise, nonché regista e drammaturgo.