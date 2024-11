Evade per una vacanza in Egitto 

Di ritorno dall'Egitto, quando è atterrata all'aeroporto di Olbia, ad attenderla ha trovato i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato, che l'hanno subito ammanettata e arrestata per evasione. È finita così la vacanza particolare di Maria Rosa Genati, 60 anni, originaria dell'Emilia Romagna, ma da anni residente a Borore, infermiera professionale, dipendente della Asl, in servizio all'ospedale San Francesco di Nuoro.

L’accusa

La donna, nonostante fosse sottoposta alla detenzione domiciliare per stalking ai danni della compagna dell’ex marito, senza - secondo l’accusa - alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria, si era recata in Egitto per un viaggio di piacere, abbandonando la propria residenza. Evasione in piena regola, quindi, che però è stata scoperta nell'immediato dai carabinieri della stazione di Borore, della Compagnia di Macomer, in collaborazione con i colleghi del reparto territoriale di Olbia, che hanno operato in sintonia per riprendere la donna, coordinati dal procuratore della Repubblica di tempio Gregorio Capasso che ha chiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

Il precedente

Maria Rosa Genati non è nuova a episodi di questo genere. Recentemente, nonostante fosse agli arresti domiciliari, era ugualmente evasa e aveva fatto perdere per qualche giorno le sue tracce, ma era stata subito ricondotta ai domiciliari dai carabinieri. E anche stavolta la sua assenza è stata scoperta nel giro di poche ore. I carabinieri di Borore hanno prima di tutto eseguito degli accertamenti sulle banche dati e hanno appurato che si era allontanata da casa per recarsi all’estero. Le successive attività svolte dalle forze dell'ordine hanno permesso di individuare la data del suo rientro in Italia. Al ritorno dall'Egitto, qualche giorno fa, la donna ha fatto scalo all’aeroporto di Fiumicino ed è quindi atterrata all'aeroporto di Olbia, dove ad attenderla ha trovato i militari e i poliziotti, che l’hanno arrestata per evasione. Su disposizione del giudice è stata riaccompagnata nuovamente, sotto scorta, nella sua abitazione di Borore.

