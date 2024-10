Evade in taxi, 51enne arrestato 

Una pattuglia di carabinieri di Sestu si stava recando all’abitazione dove Stefano Concas, 51 anni di Assemini, è detenuto agli arresti domiciliari per una storia di droga. I militari lo hanno intercettato a bordo di un taxi, vestito elegantemente, pettinato e profumato, seduto sul sedile posteriore. Ovunque stesse andando la sua corsa è finita lì: lo hanno arrestato per evasione.

L’evasione in taxi

Di certo i militari sono rimasti alquanto sorpresi quando hanno notato l’uomo sul taxi che procedeva in direzione opposta alla loro, in via Giulio Cesare. Il conducente ha risposto all’alt consentendo ai carabinieri di avvicinarsi all’evaso che non ha saputo o voluto dare spiegazione sul perché fosse in taxi e non a casa.

Così i carabinieri hanno fatto la loro ipotesi: vista l'eleganza dell'abbigliamento indossato, l’intenso profumo che aveva messo e le scarpe alla moda, probabilmente Concas aveva in programma una serata galante. Forse un appuntamento atteso da tempo, al quale l'uomo non avrebbe voluto rinunciare, nonostante il regime degli arresti domiciliai a cui era sottoposto. Ipotesi e niente di più.

La condanna

Ieri Concas, difeso dall’avvocato Riccardo Floris, si è presentato di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari, col legale che ha patteggiato cinque mesi di carcere, tramutati in una multa di 1.600 euro da pagare in venti rate. Dopo l’udienza l’uomo è tornato ai domiciliari nell’abitazione di Sestu.

Lo scorso anno, il 51enne era stato arrestato per aver ritirato da un ufficio postale della ketamina. Successivamente i militari gli avevano sequestrato quasi un chilo di hascisc, mezzo di cocaina e quattro etti di marijuana. L’uomo era finito in carcere, assieme ad un’altra persona (poi scarcerata), al termine dell’operazione dei carabinieri del nucleo investigativo provinciale.

Da un po’ di tempo Concas era finito agli arresti domiciliari in una abitazione di Sestu. I controlli dei carabinieri della Stazione su dui lui si sono fatti frequenti, sempre coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali. L’altro ieri l’arresto per evasione.

RIPRODUZIONE RISERVATA