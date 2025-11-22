Evade dalla comunità, fermato dai carabinieri 

Ricercato dopo essersi allontanato da una comunità terapeutica un 59enne di Siliqua, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Monserrato impegnati in un servizio di prevenzione sul territorio. Durante i controlli sono stati fermate diverse persone. Nella rete anche il 59 enne che è stato bloccato alle 4 del mattino. Accompagnato nella vicina caserma è stato dichiarato in arresto e trasferito al carcere di Uta. Sull’uomo, pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, dopo che il 19 novembre si era allontanato dalla comunità terapeutica dove era inserito come misura alternativa alla detenzione. Le ricerche avviate dai militari hanno permesso di individuare il 59enne durante i controlli sul territorio. L’uomo non ha opposto resistenza.

