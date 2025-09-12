VaiOnline
Selargius.
13 settembre 2025 alle 00:54

Evade dai domiciliari, ruba profumi e si nasconde sotto un’auto 

Un disoccupato di 46 anni, residente a Selargius è stato arrestato per furto aggravato ed evasione. L'uomo, Alessio Gallu, che era agli arresti domiciliari, è stato notato da una pattuglia di carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu mentre si nascondeva sotto un’auto parcheggiata nelle vicinanze di un centro commerciale.

I militari, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno “stanato” scoprendo che non avrebbe dovuto essere lì, visto che gli era stata applicata la misura cautelare della detenzione domiciliari. Ma non è tutto: addosso il 46enne aveva sette confezioni di profumi e la somma di 126 euro. Ai carabinieri è bastato poco per scoprire che si trattava di refurtiva appena rubata da un negozio di una catena di profumerie, che si trova all’interno del centro commerciale “Al Parco”. Il valore della merce trafugata, che è stata interamente restituita al proprietario, si aggira attorno ai 500 euro.

A quel punto i carabinieri gli hanno stretto le manette a polsi e il 46enne è stato arrestato con una duplice accusa: evasione e furto aggravato. Tradotto in carcere, ora dovrà comparire davanti al giudice al quale spetterà il compito di stabilire se concedergli un’altra volta gli arresti domiciliari oppure lasciarlo in carcere.

