Evade dai domiciliari: arrestato 

Ha chiesto di patteggiare la pena di un anno per evasione, Alessandro Di Capua, il 39 enne finito prima ai domiciliari, quando due settimane fa è stato raggiunto da una misura cautelare del gip del Tribunale di Nuoro, poi arrestato per l’evasione da quei domiciliari, e portato in carcere. Ieri l’uomo, difeso da Giuseppina Di Salvatore, è comparso davanti al giudice Claudia Falchi Delitala, per rispondere dell’evasione commessa poche ore dopo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Era uscito per andare a comprasi le sigarette, nonostante le pesanti accuse appena notificate di truffa aggravata, estorsione e sostituzione di persona. Prosegue l’indagine madre condotta dai pm Selene Desole e Sandra Maria Bendetta Picicuto, con nuove querele già arrivate sui tavolo dei pubblici ministeri. Per la Guardia di finanza, la somma illecitamente ottenuta è di 100 mila euro. Di Capua contattava clienti per sottoscrivere delle polizze assicurative, ma il contratto non veniva inviato alla compagnia e le somme venivano trattenute dal truffatore. L’uomo, cercava anche informazioni su pendenze dei clienti che contattava spacciandosi per il “Comandante della Guardia di finanza” o il “Vice-prefetto” o il “funzionario dell’Agenzia delle entrate” e chiedeva denaro.

