Monserrato.
14 ottobre 2025 alle 00:10

Evade dagli arresti domiciliari: in manette 

Accusato di evasione un disoccupato 46enne di Monserrato è stato arrestato dai carabinieri della Stazione. L’uomo, Michele Siddi, che si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella propria abitazione, è stato sorpreso dai militari mentre si trovava fuori dal domicilio, in violazione delle prescrizioni impostigli dalla magistratura cagliaritana per un vecchio reato.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto nella camera di sicurezza della Stazione carabinieri di Cagliari–San Bartolomeo, in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo.

Gli stessi militari della stazione di Monserrato hanno effettuato negli ultimi giorni diversi servizi di appostamento nel centro abitato e nelle periferie. Diverse le persone individuate in alcuni posti di blocco. Un servizio di routine a scopo preventivo. (ant. ser.)

