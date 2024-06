Evade da casa e va al bar: nuovo arresto 

Aveva appena ottenuto gli arresti domiciliari a Quartu. Non poteva mettere piede in strada Qualche ora dopo, l’uomo è stato fermato in un bar della città dove, apparentemente ubriaco, infastidiva dipendenti e avventori del locale.

A bloccarlo è stata una pattuglia della squadra Volanti del Commissariato cittadino che lo hanno fatto salire sull’auto di servizio dove Gianluca Lai, 48 anni, avrebbe dato in escandescenze, inveendo e minacciando gli agenti e colpendo i finestrini con diversi calci.

Accompagnato negli Uffici del Commissariato, è risultato che l’uomo, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, era stato scarcerato dalla casa Circondariale di Uta nella stessa la mattinata, per la prosecuzione dell’espiazione di una pena residua in regime di detenzione domiciliare.

I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del Gip del Tribunale che, in sede di udienza, ha convalidato l’arresto. Accogliendo la richiesta di patteggiamento, il giudice ha condannato l’uomo a un anno di detenzione domiciliare.

Tutto in una mattina, insomma: prima la scarcerazione, poi lo show al bar e infine l’aggressione alla polizia che cercava di identificarlo. Al processo, il giudice monocratico del Tribunale, gli ha inflitto un altro anno di reclusione, sempre ai domiciliari. La Polizia lo ha così riportato a casa per scontare la pena.

RIPRODUZIONE RISERVATA