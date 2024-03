Eva Robin’s,  strepitosa Madame da Jean Genet 

Il fascino (in)discreto della borghesia e dell'aristocrazia, dove l'imperativo noblesse oblige si traduce in una sobria ostentazione, il lusso e l'eleganza rappresentano un'abitudine e le differenze di classe costituiscono un limite invalicabile ne “Le Serve” di Jean Genet, un classico del ‘900, in cartellone – in prima regionale – oggi all'AMA / Auditorium Multidisciplinare di Arzachena, domani al Carmine di Tempio Pausania, dopodomani all’Oriana Fallaci di Ozieri e infine sabato al Centrale di Carbonia sotto le insegne della Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC.

Sotto i riflettori un'icona della cultura transgender come Eva Robin’s, eclettica attrice e conduttrice, all'attivo una carriera teatrale che spazia da “La voce umana” di Jean Cocteau e “Il frigo” di Copi, a “Giorni Felici” di Samuel Beckett e “Tutto su mia madre” di Pedro Almodóvar fino a “Evə” di Jo Clifford, oltre alle apparizioni cinematografiche e alla partecipazione a programmi televisivi, film e serie tv (con nominations ai Nastri d'Argento per “Belle al bar” di Alessandro Benvenuti e al Premio Ubu per “Tutto su mia madre” con regia di Leo Muscato). Interpreta Madame, fulcro intorno a cui ruota la vicenda, irraggiungibile oggetto del desiderio, la padrona su cui le cameriere riversano sentimenti ambigui d'amore e d'odio.

