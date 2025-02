Eva Robin’s e il senso del potere 

La celebre pièce “Le Serve” di Jean Genet torna in Sardegna. Nell'allestimento diretto da Veronica Cruciani, Eva Robin’s dà corpo all’enigmatica Madame, affiancata da Solange e Claire (Matilde Vigna e Noemi Apuzzo) nei panni delle sue domestiche. Dopo il debutto nazionale, lo spettacolo approda sull'Isola dal 5 marzo tramite il circuito CeDAC.

Un gioco di specchi

Il dramma di Genet - ispirato a un fatto di cronaca - vede in scena due donne che amano e odiano la loro padrona e ogni notte inscenano il suo assassinio. Madame è la padrona al centro di questo crudele gioco delle parti: «Rappresenta il potere», spiega Robin’s, «con tutti i suoi oggetti di desiderio, gioielli e vestiti, che le due serve bramano perché ambiscono al riscatto sociale». Madame incarna un modello sociale seducente e tirannico, oggetto di devozione e rancore per le due, da cui non arriva un gesto sociale o rivoluzionario, ma un rituale, un gioco crudele destinato a ripetersi all’infinito senza mai rovesciare davvero il rapporto di potere. Un gioco di specchi in cui anche Madame risulta vulnerabile: «È privata del suo compagno, spedito in galera dalle due tramite delle false lettere d’accusa. Ha timore di perdere per sempre la sua posizione». Una vulnerabilità sotto la facciata autoritaria che suggerisce il vuoto emotivo dietro i privilegi del personaggio. Robin’s la interpreta, così racconta, «frivola, una maschera tragica sorridente, una vamp, un personaggio quasi sciocchino, però con il piglio indagatore quando degli oggetti tradiscono la fedeltà delle due donne di casa».

«Sì, sono cambiata»

La sua interpretazione è cambiata con il passare degli anni e con l’esperienza sul palco: «Oggi do sfumature diverse, mostro un lato più umano, sono diventata più compassionevole, anche nella vita». Eva non nasconde la tensione prima di affrontare pubblico e palco nuovi: «Il testo è costruito su una drammaturgia solida, ma le reazioni sono diverse: la leggerezza del mio ingresso solleva il pubblico, ma in alcuni teatri resta la tensione».

Lo scandalo

Scritto nell’immediato dopoguerra, “Le Serve” affronta così le disuguaglianze sociali in modo provocatorio: all’epoca scandalizzò per la critica feroce alla società borghese, ma a quasi 80 anni di distanza risuona ancora potente. La satira amara di Genet riflette vizi attuali, e lo stesso tema della donna fa riflettere l’attrice: «L’uomo si sente spiazzato rispetto alla donna moderna e l’unica maniera per tenerle testa è ucciderla, credendo che questo gli dia superiorità. In realtà lo condanna a mostrarsi inferiore».

Via dalla tv

La carriera di Eva Robin’s, 58 anni, all'anagrafe Roberto Coatti è stata tortuosa. Emersa negli anni ‘80 tra cinema d’autore e tv (partecipò a popolari varietà firmati da Antonio Ricci e Gianni Boncompagni), ha poi privilegiato il teatro. La parentesi televisiva finì con il gioco “Primadonna”, partito tra le polemiche delle associazioni cattoliche perché transgender e poi chiuso dopo un mese a causa di un’intervista: «Anticipai a un giornalista che non avrei rinnovato il contratto con Mediaset. Non mi interessava stare davanti alle telecamere per far indovinare il numero di fagioli dentro un vaso». Quel giornalista era Andrea Adriatico, che poi diventò il suo regista: «Da quella vicenda ne uscì malconcia, ma poi lui mi coinvolse in diverse produzioni». Il 1993 fu l’anno del suo debutto teatrale con “La voce umana” di Cocteau. Da allora l’attrice non è più tornata indietro: solo palcoscenici e testi di spessore, allontanandosi dallo showbiz televisivo. Da un crollo a una rinascita: «Mai farsi incantare dal luccichio delle cose. La quotidianità ha tanti spunti interessanti. Il palco è bello, ma anche vivere tra la gente comune, prendere un autobus, ha il suo valore. Dietro ogni benedizione ci sono i semi di una tragedia e viceversa».

