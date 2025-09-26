VaiOnline
Eva Mameli Calvino, signora dei fiori 

Alessandra Usai firma la regia, protagonista l’attrice Silvia Salvatori 

Scriveva la madre: «Sembravo timida ma non lo ero per niente. Dentro di me sentivo una gran voglia di imparare. Non avevo ancora idea di cosa avrei fatto, però sapevo che desideravo scoprire per essere utile. A chi o a che cosa lo ignoravo, ma l’idea di diventare qualcuno mi accompagnò sempre in quegli anni».

Scriveva il figlio: «Che la vita fosse anche spreco, questo mia madre non l’ammetteva: cioè che fosse anche passione. Perciò non usciva mai dal giardino etichettato pianta per pianta, dalla casa tappezzata di buganvillea, dallo studio col microscopio sotto la campana di vetro e gli erbari. Senza incertezze, ordinata, trasformava le passioni in doveri e ne viveva. Era una donna molto severa, austera, rigida nelle sue idee tanto sulle piccole che sulle grandi cose. L’unico modo per un figlio per non essere schiacciato da personalità così forti era opporre un sistema di difese. Il che comporta anche delle perdite: tutto il sapere che potrebbe essere trasmesso dai genitori ai figli viene in parte perduto».

La madre è Eva Mameli Calvino – e il figlio quell’immenso Italo, intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, uno dei più grandi narratori del secondo Novecento. La loro storia è, lo sappiamo bene, legata alla Sardegna. Eva Mameli nasce nel 1886 a Sassari, si laurea nel 1905 in Matematica all’Università di Cagliari e diventa, nel 1929, il primo direttore donna dell’Orto Botanico.

È proprio da questo momento storico che parte la storia di “Eva Mameli Calvino - La signora dei fiori”, il docufilm con la regia di Alessandra Usai e la produzione di Nicola Mennuni, realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, il grande supporto dell’Orto Botanico di Cagliari e con il patrocinio dell’Università di Cagliari, del Comune di Cagliari, del Comune di Sanremo e della Sardegna Film Commission.

Protagonista sarà Silvia Salvatori, attrice affermata e reduce dai successi di “C’è ancora domani” (Paola Cortellesi), “Adagio” (Stefano Sollima) e “Le ragazze del Circeo” (Andrea Molaioli), mentre la giovane Eva sarà interpretata da Chiara Medinas. Andrea Mameli ed Emanuele Pisano nel cast. Il film, interamente realizzato a Cagliari, all’Orto Botanico di Cagliari, nelle sale del Rettorato di Cagliari e nella Sala tridentina nella biblioteca universitaria, alternerà ricostruzioni storiche, animazione, materiali d’archivio e interviste: Rosi Sgaravatti, Luca Iiriti, Maria Cristina Secci e Annalena Cogoni, seconda direttrice dell’Orto Botanico di Cagliari ( red. spett. ).

