Eva Mameli Calvino rivive tra gli alberi dell’Orto Botanico 

«La maga buona che coltiva gli iris». Così Eva Mameli secondo il figlio Italo, scrittore e intellettuale che ha lasciato un segno profondo nella cultura italiana. “La maga buona” si aggira tra le meravigliose creature verdi dell’Orto botanico di Cagliari. La sua storia rivive grazie alla forza evocativa del cinema. La vita di Eva Mameli Calvino, nata a Sassari nel 1886, viene ripercorsa nel docufilm “La signora dei fiori” diretto da Alessandra Usai, nata a Villasimius, tornata a casa dopo diversi anni vissuti intensamente e proficuamente nel mondo della settima arte in Irlanda. Cagliari è diventata la base dei suoi progetti cinematografici e nella città del sole, con la collaborazione del producer Nicola Mennuni, ha voluto riportare la scienziata che alla fine degli anni Venti del secolo scorso ha fatto rinascere l’Orto botanico dopo il declino coinciso con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Una donna anticonformista, rivoluzionaria per i tempi in cui ha vissuto. Esistenza avventurosa, da romanzo, arricchita dall’incontro con Mario Calvino, agronomo. Unione sentimentale rafforzata da idee e interessi comuni: l’amore per i fiori e le piante, la ricerca e lo studio, l’antifascismo che li porta ad accogliere e proteggere partigiani ed ebrei in fuga.

L’omaggio

Il docufilm rende omaggio alla scienziata, che insieme al marito, in un momento importante della sua vita, ha fatto fiorire Sanremo e sarebbe opportuno che il Festival della canzone si ricordasse di questa circostanza che non è certo un dettaglio secondario. «Che la vita fosse anche spreco, questo mia madre non l’ammetteva: cioè che fosse anche passione. Perciò non usciva mai dal giardino etichettato pianta per pianta, dalla casa tappezzata di bouganvillea, dallo studio col microscopio sotto la campana di vetro e gli erbari. Senza incertezze, ordinata, trasformava le passioni in doveri e ne viveva». Italo Calvino la descrive così nel libro “La strada di San Giovanni”. Eva Mameli, insieme all’inseparabile compagno, ha portato in Italia l’avocado, il kiwi, il pompelmo e coltivato lo studio e la sperimentazione di nuovi semi gettati per germogliare nel grande giardino di Villa Meridiana a Sanremo, fase della sua vita ricca di slanci come il periodo cagliaritano e gli anni trascorsi a Cuba al Centro alla Stazione sperimentale di Agricoltura a Santiago de las Vegas“.

Le stagioni della natura

Silvia Salvatori, nel cast di “C’è ancor domani” di Paolo Cortellesi e “Adagio” di Stefano Sollima, dà voce ai pensieri moderni e alle idee di libertà di Eva Mameli. «In quei tempi per una donna non era facile farsi strada nel mondo della scienza. Lei ci è riuscita con una determinazione ammirevole. Sono onorata di interpretare questa scienziata straordinaria». Sotto gli alberi secolari del grande giardino, inaugurato nel 1866 da Patrizio Gennari, si aggira, con piglio sicuro, la signora dei fiori e delle rose. Lo spaccato di un’epoca lontana, che grazie alla fedele ricostruzione storica, sembra più vicina: un’elegante signora, insieme alla sua bambina, passeggia nel verde, su una panchina un cagliaritano legge L’Unione Sarda, i giardinieri, sotto lo sguardo attento della direttrice, curano i “tesori” dell’Orto. Alessandra Usai, che ha il supporto della Film Commission, farà ricorso all’animazione e a immagini d’epoca messe a disposizione dalla Cineteca Sarda: «Utilizzeremo le stagioni che Eva tanto amava, come metafora della sua vita. La natura ci offre tutto, ci garantisce la possibilità di curarci e alimentarci. Conoscerla è un bene e rispettarla un obbligo. Eva Mameli, che intravedeva i rischi legati alla speculazione edilizia, era consapevole di questo». Per la regista è un campo congeniale: «Mi piace raccontare storie di donne».

