Eva Henger e Antonella Lattanzi a Sardara 

Torna l’appuntamento con il Festival Letterario del Monreale, in programma da oggi a domenica, che per la prima volta si terrà a Sardara, nel cineteatro comunale Le Terme. Entusiasta il sindaco Giorgio Zucca: «Il Festival Letterario del Monreale sarà un momento di grande rilevanza per Sardara perché promuove cultura, incontro e partecipazione. È anche la dimostrazione concreta di una visione politica che investe nella cultura come leva di sviluppo e di valorizzazione del territorio». Una novità sposata dagli organizzatori, come raccontano i direttori artistici Francesca Spanu e Giovanni Follesa: «Per noi è arrivato il momento di espandere il progetto perché il Festival Letterario del Monreale è nato proprio pensando a tutto il territorio indicato dal nome. Abbiamo quindi accolto con piacere l’invito del Comune di Sardara, che nonostante le difficoltà burocratiche ci ha dato una grande opportunità fidandosi della nostra professionalità con il massimo rispetto».

Il tema

L’edizione 2026 abbraccia il tema “Essenze e Apparenze”, come rivela Spanu: «Il programma propone un viaggio che esplora i confini tra ciò che mostriamo e ciò che siamo realmente. In questo contesto abbiamo scelto di dedicare molto spazio all’introspezione, alla violenza, soprattutto di genere, e persino alla pornografia, sia per sfatare i pregiudizi che la ammantano sia per metterne in evidenza le derive, quando a fruirne sono i giovanissimi. Ma parleremo anche di serie tv, e grande risalto sarà dato a Massimo Carlotto, padrino di questa edizione, e al suo personaggio più famoso, l’Alligatore».

Gli ospiti

L’evento riunisce numerosi ospiti d’eccezione, capaci di spaziare dalla grande narrativa di impegno civile alla cultura pop. Il dibattito sulla violenza di genere sarà alimentato dagli incontri con due delle fondatrici di Una Nessuna Centomila, Lella Palladino e Celeste Costantino, che nelle loro opere espongono dati e riflessioni sul tema. Un momento di confronto sul costume italiano e sulla costruzione dell’immagine pubblica vedrà invece protagonisti Eva Henger e Massimiliano Caroletti. Il panorama del noir e della narrativa contemporanea sarà rappresentato da nomi di assoluto rilievo come Massimo Carlotto, Piergiorgio Pulixi, Antonella Lattanzi, Elvira Seminara. Accanto a loro, il Festival darà voce a nuove prospettive letterarie e a diversi autori già conosciuti e apprezzati dai lettori: Asia Werty, Davide Piras, Patrizia Sardo Marras, Andrea Serra, Claudia Mandas, Paola Musa e il collettivo di autori della raccolta “Daemonium”. Un’attenzione particolare sarà rivolta alla fiction e all’intrattenimento: il dietro le quinte della serialità sarà svelato dagli sceneggiatori Maurizio Careddu e Sara Bilotti, mentre la dimensione performativa sarà affidata alla musica di Vittorio Pitzalis e all’interpretazione di Elena Pau e Giuliano Pornasio con un reading dall’opera di Giovanni Follesa.

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