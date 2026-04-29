Eutanasia legale, esperti a confronto 

Il liceo Dettori ospita una mattinata dedicata a uno dei temi più delicati del dibattito pubblico contemporaneo: l’eutanasia legale e il suicidio assistito. L’appuntamento oggi nell’Aula Magna “A. Gramsci”, dove dalle 8:15 alle 11:00 si alterneranno conferenze e momenti di confronto aperto agli studenti.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Consulta studentesca provinciale, prevede anche la partecipazione di delegazioni provenienti da altri istituti del territorio, con l’obiettivo di ampliare il confronto e favorire una discussione il più possibile articolata. Il programma si apre con una tavola rotonda dal titolo “L’eutanasia discussa”, in calendario dalle 8:15 alle 9:40. Al centro, un contraddittorio tra relatori con posizioni diverse, chiamati a confrontarsi sugli aspetti etici, morali e giuridici della questione. Interverranno il deputato Fabrizio Benzoni, l’attivista universitario Gabriele Casanova, la giornalista e direttrice Rai Incoronata Boccia e la consulente clinica Alessandra Napoleone. A moderare il dibattito sarà l’avvocato Stefano Caredda, mentre l’introduzione e la presentazione saranno affidate agli studenti Lucas Raggio e Riccardo Pacini.

Dalle 9:40 alle 11:00, spazio a una seconda conferenza dal titolo “Eutanasia, cronache di una battaglia legale”, incentrata sull’attività dell’Associazione Luca Coscioni. L’incontro approfondirà la storia dell’associazione e le principali questioni legali, sociali e politiche legate al fine vita, offrendo agli studenti un quadro informativo più ampio. La mattinata si propone come un’occasione di riflessione e dibattito su un tema complesso e divisivo, attraverso il contributo di esperti e testimoni diretti, con l’obiettivo di stimolare una maggiore consapevolezza tra i giovani.

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