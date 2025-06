Eutanasia, caccia a 50mila firme 

Una proposta di legge di iniziativa popolare per legalizzare l’eutanasia. Il testo, composto da 8 articoli, è stato depositato ieri mattina in Cassazione dall’associazione Luca Coscioni. «Vogliamo dare all’Italia la possibilità, tramite le firme dei cittadini, di proporre al Parlamento una legge che regolamenti l’accesso a tutte le scelte di fine vita - ha spiegato Filomena Gallo, segretaria dell’associazione - Questa proposta di legge permette l’accesso al suicidio medicalmente assistito e anche all’eutanasia attiva. Si basa sulle sentenze della Consulta, che per quattro volte ha invitato il Parlamento a intervenire con una legge». A dodici anni dal primo deposito di una proposta di legge sull’eutanasia, l’associazione ha deciso di riattivare gli strumenti di iniziativa popolare per «disciplinare le condizioni e le procedure per porre fine volontariamente alla propria vita, anche con l’aiuto attivo di un medico». Per far arrivare il testo in Parlamento sono necessarie 50mila firme. L’obiettivo è raccoglierle entro il 16 luglio, quando è calendarizzata in Senato la discussione delle proposte sul suicidio assistito. La raccolta firme partirà il 26 giugno e sarà sia online, sulla piattaforma dedicata, sia cartacea in tutta Italia. «Chiediamo una cosa semplice - ha sottolineato Marco Cappato, tesoriere dell’associazione - che chi soffre in Italia abbia la stessa libertà di scelta dei cittadini spagnoli, olandesi, belgi o lussemburghesi. Che il Parlamento italiano si assuma le proprie responsabilità come stanno facendo quello francese, inglese, scozzese che discutono liberamente, al di là di schieramenti e partiti sul tema della legalizzazione dell’eutanasia». Mina Welby, presidente dell’associazione e moglie di Piergiorgio, non ha esitato a dire che se passasse la legge potrebbe «chiedere di poter morire. Questa sarebbe la più grande felicità». Il testo prevede che possano accedere alla morte volontaria assistita persone maggiorenni, capaci di intendere e volere, affette da patologie irreversibili o con prognosi infausta a breve termine, che causano sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili dalla persona stessa. La scelta tra l’auto-somministrazione dei farmaci per il fine vita e la somministrazione da parte del medico è lasciata alla volontà del paziente. La procedura potrà avvenire in strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, oppure a domicilio con supporto medico.

