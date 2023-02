Eusebio, Restituta e Avendrace: la storia di Cagliari 

C’è un cuore di Cagliari, vivo e segreto, che non sia piazza Yenne o piazza Martiri? - si chiedeva l’indimenticato cantore di Cagliari che fu Antonio Romagnino. «Sì, esiste», scriveva, «ed è, insieme, una strada e una chiesa, intitolate a Santa Restituta, di fianco a Sant’Anna, cuore di Stampace». La via, antichissima, risale al XIII secolo e conserva di quell’epoca i balconi carichi di fiori, i soliti ornamenti e i battenti dorati degli ingressi delle case con uno o due piani al massimo». Ed è a Restituta e a suo figlio Eusebio (insieme ad Avendrace) che è dedicato il nuovo volume in uscita domani con L’Unione Sarda per la collana Santi di Sardegna.

Giovane martire africana

Già nel III secolo d.C. questa strada era celebre perché vi fu sepolta Restituta, martire e madre di Sant’Eusebio, vescovo di Vercelli. La chiesa risale al 1612. Sotto di essa la suggestiva “grotta-santuario” a lei intitolata che meriterebbe - sia detto per inciso - ben altra considerazione e vanto da parte del poco riconoscente popolo cagliaritano. Del figlio Eusebio si sa che nacque a Cagliari e che a Roma, dove si recò appena quindicenne, venne avviato agli studi teologici per poi essere, nel 335, ordinato sacerdote. Papa Giulio, colpito dalla sua levatura morale, gli affidò la guida della prestigiosa diocesi di Vercelli. Sarà il primo vescovo del Piemonte. Nella sua nuova cattedra stabilirà, per sé e per i suoi preti, l’obbligo della vita in comune, tentando di coniugare l’evangelizzazione con lo stile monastico. Eusebio, dopo alcune missioni in Asia minore, concluderà la sua vita a Vercelli. La tradizione gli attribuisce la fondazione di due illustri santuari mariani: Oropa (Biella) e Crea (Alessandria). Morirà nella sua città episcopale, che ne custodisce tuttora le reliquie nel Duomo, dedicandogli - alla fine del XX secolo - la testata del giornale della diocesi: “L’Eusebiano”.

La Cripta di Stampace

Scendere nella Cripta di Santa Restituta significa vivere una forte emozione: l’attenzione è immediatamente catturata dai numerosi altari e dalla porzione di un affresco in cui si riconosce San Giovanni Battista. È, forse, il più antico dipinto cristiano della Sardegna. Nel XVII secolo la cripta torna alla ribalta per il ritrovamento delle reliquie di Santa Restituta, portate in Sardegna probabilmente già dal V secolo d.C. dall’Africa settentrionale. L’ultima destinazione d’uso della cripta è la più drammatica: tra il febbraio e il maggio del 1943 Cagliari è devastata da furiosi bombardamenti. L’antico ipogeo diventa rifugio antiaereo. A ricordo delle angoscianti ore trascorse al suo interno, restano i nomi incisi sulle pareti della cripta e una targa all’esterno, che rievoca il tragico eccidio del 17 febbraio. Quel giorno, un gran numero di persone si precipitò in strada alla ricerca di riparo, ma lo spezzonamento fece una strage proprio davanti al rifugio, testimone silenzioso di quella tragedia.