Triathlon.
10 agosto 2025 alle 00:34

EuroXterra, Porcu 4° e Cossu 5° 

A 35" secondi dal podio. A Roberto Porcu non è bastato essere il migliori degli italiani nel campionato europeo Juniores Xterra di triathlon cross a Prachatice per vincere la medaglia. Il nuorese della Fuel ha chiuso quarto, preceduto da tre atleti della Repubblica Ceca (erano 10 su 19 partenti, con cinque italiani). Rispetto al terzo, Jakub Odehnal, Porcu ha accusato 38” di ritardo nel percorso in mountain bike che sono stati decisivi nel bilancio finale sulla distanza di 500 metri di nuoto, 12,3 km di ciclismo e 3,93 di corsa.

Nella successiva gara Élite (distanza 1,5, 33 e 10,5 chilometri), si è ben comportato il sangavinese Manuel Cossu (Fuel) che ha chiuso in 2’43”40, 24° assoluto e quinto degli Under 23. ( c.a.m. )

