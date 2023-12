Eurotruffa milionaria, arrestato Silvestrone 

Quaranta i milioni promessi, almeno due quelli intascati illecitamente. Oltre 500 le vittime, in tredici regioni d’Italia, Sardegna compresa. Quattro gli arrestati. Sono i numeri di una maxi truffa su un giro di fondi Ue inesistenti scoperta dalla Guardia di Finanza di Ravenna. A dirigere le operazioni ai danni di centinaia di vittime, secondo gli inquirenti, c’era Luca Silvestrone: lui, il sedicente uomo d’affari, ora cinquantaduenne, che nel 2014 si era presentato a palazzo Bacaredda spacciandosi come portavoce di un fantomatico fondo americano pronto a comprare il Cagliari Calcio. Allora il sindaco era Massimo Zedda, presidente del club era Massimo Cellino, Tommaso Giulini forse si era appena affacciato alla finestra. E c’era, nove anni fa come adesso, l’affare del nuovo stadio da costruire. Silvestrone si era presentato come uomo della provvidenza. Dietro non aveva nessuno (se non qualcuno che si è divertito alle spalle di tanti), ma offriva un soluzione gonfia di soldi. Inesistenti. Come i finanziamenti europei che con i suoi complici, secondo le Fiamme Gialle romagnole, aveva promesso di far incassare a centinaia di clienti. Tutti vittime di un’articolata truffa venuta alla luce grazie all’inchiesta. Indagine che potrebbe non essere ancora chiusa.

L’operazione

Intanto gli inquirenti hanno messo un punto fermo con gli arresti. Silvestrone è considerato promotore, organizzatore e dirigente del gruppo. In manette sono finiti anche Mauro Nucci, 62 anni, di origine svizzera ma residente a Castel San Pietro Terme (Bologna), Stefano Pignatelli, sessantenne originario di Roma e residente ad Alcamo (Trapani) e infine Lorenzo Tellarini, nato a Portomaggiore (Ferrara) ma residente a Lugo (Ravenna). Lo schema della truffa era abbastanza semplice. I componenti dell’associazione contattavano persone potenzialmente interessate a ottenere finanziamenti europei. Le condizioni proposte erano particolarmente vantaggiose: metà dei soldi, era la promessa, sarebbe stata a fondo perduto. Poi gli indagati si offrivano di preparare la necessaria documentazione (falsa), come i bandi di gara che venivano attribuiti a reali organismi dell’Unione Europea oppure a enti inventati di sana pianta. Per istruire la pratica venivano chiesti 3000 euro alle imprese e poco meno ai privati. La somma saliva a 10.000 euro quando si trattava di accedere a un presunto “finanziamento immobiliare europeo”. I clienti, o aspiranti tali, pagavano. I loro soldi finivano nelle casse di tre società con sede a Roma, Viareggio (la Gea Consulting e la Mama Management) e Cagliari. Da lì, attraverso un giro di fatture false, il denaro arrivava a Silvestrone, che figurava come consulente attraverso la Confederimprese, di cui era socio unico e amministratore, e si avvaleva di un Centro studi nazionale che era solo una scatola vuota.

Il raggiro nel Cagliaritano

I soldi sparivano. E nessuno dei clienti riceveva un centesimo. Svariate le casistiche rilevate, spiegano dalla Guardia di Finanza: dalla richiesta di finanziamento per compravendite immobiliari, con le vittime che talvolta avevano già stipulato compromessi contando su quelle risorse aggiuntive, a istanze presentate per fronteggiare crisi di liquidità familiare. Solo nel Cagliaritano si contano almeno una quarantina di vittime, che si erano rivolte all’avvocato Carlo Monaldi: le loro peripezie, con un bottino presunto che si aggira intorno ai 100mila euro, erano confluite in una dettagliata segnalazione alla Procura. Nei giorni scorsi sono scattati gli arresti. L’uomo che diceva di voler comprare il Cagliari Calcio è l’unico degli indagati ad aver risposto al Gip: Silvestrone ha negato ogni addebito, sostenendo di non essere al corrente di tutte le azioni compiute dai suoi collaboratori.

