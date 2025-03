Eurospin vince al Tar e si allarga  

Eurospin vince la lite tra supermercati. La partita al Tar si conclude con la bocciatura del ricorso presentato dalle società La Sterlizia, Agape e Scacco, che a Tortolì gestiscono i supermercati Conad, Eurospar e Crai Extra, le quali avevano manifestato contrarietà rispetto al cambio di destinazione urbanistica su cui insiste il punto vendita Eurospin, tra viale Arbatax e via Matteotti. Qui l’attività potrà estendere il proprio volume commerciale nell’area dell’ex piscina, prossima alla demolizione. Qui la società La spesa intelligente, che in Italia controlla la distribuzione Eurospin, dovrebbe allestire un’ala mensa.

Il caso

Il peccato originale individuato dai ricorrenti è il cambio di destinazione urbanistica della zona. Un tempo agricolo, poi zona servizi e successivamente ancora commerciale. Fra le altre richieste avanzate dal pool di avvocati delle società La Sterlizia, Agape e Scacco, Maurizio Dell’Unto, Massimo Lai, Salvatore Scafetta e Roberto Dettori, anche quella di annullare una delibera di Consiglio comunale del 2011 con cui, su richiesta del lottizzante, veniva assentita una prima variante al Piano di lottizzazione, estendendo la destinazione anche ad attività commerciali integrate nel complesso delle attività sportive autonome rispetto a esse. Ma l’atto detonatore è stato quello approvato in Aula il 4 dicembre 2020 con cui il Comune ha approvato una variante non sostanziale alla lottizzazione Zona G4-Is Cogottis, che consente a La spesa intelligente di ampliare del 25 per cento (con una volumetria che passa da 5.643 a 7.262 metri cubi) l’Eurospin a una distanza rispettivamente di 2,24 chilometri, 1,57 e 4 dai negozi Conad, Eurospar e Crai Extra. Con la stessa delibera è stata disposta la riduzione delle volumetrie già destinate ad attività sportive nonché la permuta di alcune aree tra il Comune e la società titolare dell’Eurospin.

La sentenza

A fondamento delle proprie richieste le ricorrenti hanno dedotto diverse violazioni, fra cui alcuni articoli del Puc, l’insufficienza degli standard urbanistici previsti a supporto della variante e la carenza di istruttoria e motivazione. Per il Tar il ricorso è stato tardivo: «L’impugnazione è chiaramente tardiva, giacché l’ipotizzata lesione dell’interesse commerciale deriverebbe, in quest’ottica già dalle originarie deliberazioni autorizzative che avrebbero dovuto essere impugnate entro il 2011». Ai ricorrenti resta la pista del Consiglio di Stato.