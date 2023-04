Eurospin, i dipendenti  ora hanno paura: «Serve più vigilanza» 

Adesso i dipendenti dell’Eurospin di Lanusei hanno paura. Quattro blitz dei banditi in quattordici anni sono abbastanza per togliere il sonno. «Il sindacato - conferma Sara Lorrai, 42 anni, segretaria della Fisascat Cisl Ogliastra – è molto preoccupato per la tutela dei nostri iscritti, che manifestano paura». Il 90 per cento dei dipendenti del supermercato, che i malviventi hanno tentato di assaltare nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, sono iscritti alla Fisascat Cisl. La cui leader sollecita il potenziamento del servizio sicurezza: «L’azienda dovrebbe attuare una vigilanza in pianta stabile. Sarebbe un ottimo deterrente per i malintenzionati».

Più controlli

Il tentativo della banda è fallito. Quel che lascia in eredità il piano messo a punto dai malviventi è uno stato di preoccupazione tra il personale in forza al discount. «L’azienda - afferma Lorrai - si è attrezzata con le telecamere ed è operativo il servizio di vigilanza dinamica notturna. Se venisse istituita la vigilanza fissa il rapinatore sarebbe scoraggiato, magari ci penserebbe due volte prima di compiere una rapina». Lo scorso anno, sempre ad aprile, un dipendente che aveva appena concluso il turno era stato sequestrato e costretto a rientrare in negozio per consegnare l’incasso. «Nella circostanza - ricorda la segretaria Fisascat - il nostro iscritto era stato anche pestato. Dunque si può capire con quale livello d’ansia convivano i lavoratori e noi vogliamo tutelarli».

Ritrovato pickup

Intanto è emerso come i banditi avessero già preso la cassaforte e solo la rottura del pistone idraulico dell’escavatore ha fatto fallire il colpo. Ieri è stato ritrovato il mezzo con cui, alle 3.50 di notte, i banditi erano arrivati all’Eurospin a bordo del quale sono scappati. Si tratta di un Mitsubishi L200 verde che era stato rubato nelle ore precedenti a un operaio di Ilbono che, come di consueto, l’aveva parcheggiato sotto la sua abitazione a valle del paese. I componenti della banda, fuggiti dopo il flop, hanno abbandonato il pickup a S’Abba ‘e sa Murta, tra Tortolì e Bari Sardo. È stato recuperato e ora è sotto sequestro. (ro. se.)