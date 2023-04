Eurospin e campi sportivi: il sindaco esulta, l’opposizione è critica 

Obiettano al progetto sostenendo anche che gli accessi ai parcheggi dell'area sportiva e verde «rimangono tagliati fuori da via dell'Argine quando il supermercato è chiuso; il vicino parco Magico ha anch'esso degli orari, quindi il quartiere della Cooperativa 100 risulterà tagliato fuori dalla continuità urbana sull'asse di via dell'Argine. Sarebbe stato meglio valorizzare la zona mantenendo la connotazione sportiva e realizzando strutture ricettive d’appoggio e non l’Eurospin con a corredo un po’ di sport, perlopiù padel. Pensiamo che un discount di questo tipo avrà ricadute negative per le poche attività commerciali esistenti, specialmente quelle vicine a dove verrà costruito».

I tre esponenti della minoranza parlano di «ennesimo centro commerciale», e accusano Locci di star «disattendendo la promessa elettorale. Dice che il discount aiuterà il commercio locale. Non abbiamo più sentito parlare invece del “nuovo mercato civico”». Picciau, Zucca e Argiolas osservano che «Eurospin vende prodotti uguali in tutta Italia, nessuno dei quali prodotto in Sardegna».

Verranno riqualificate anche la strada e la pista ciclabile adiacenti e costruiti parcheggi accessibili a tutti anche di notte. I lavori partiranno a breve. «Ennesimo cambio di rotta rispetto al programma elettorale», dicono i consiglieri di “Pauli Monserrato-La Svolta” Valentina Picciau, Andrea Zucca e Ivano Argiolas in una nota stampa: «Fa passare per ragionevoli posizioni da lui stesso contestate in campagna elettorale. Dopo la sua caduta nel 2018 (anno in cui arrivò il commissario), fece un video davanti all’ex campo San Mauro gridando “Mai Eurospin se vinco le elezioni” con tanto di motivazioni».

Opposizione all'attacco sul progetto di costruzione dell'Eurospin. Il Comune ha firmato il contratto con l’impresa che si farà carico (anche economicamente, la Giunta non sborserà un euro dei 2 milioni previsti) di costruire il discount in via dell’Argine e con esso quattro campi da padel, uno da calcetto, un parco giochi, un chiosco per la ristorazione, spogliatoi e attrezzature ginniche.

Opposizione all'attacco sul progetto di costruzione dell'Eurospin. Il Comune ha firmato il contratto con l’impresa che si farà carico (anche economicamente, la Giunta non sborserà un euro dei 2 milioni previsti) di costruire il discount in via dell’Argine e con esso quattro campi da padel, uno da calcetto, un parco giochi, un chiosco per la ristorazione, spogliatoi e attrezzature ginniche.

Verranno riqualificate anche la strada e la pista ciclabile adiacenti e costruiti parcheggi accessibili a tutti anche di notte. I lavori partiranno a breve. «Ennesimo cambio di rotta rispetto al programma elettorale», dicono i consiglieri di “Pauli Monserrato-La Svolta” Valentina Picciau, Andrea Zucca e Ivano Argiolas in una nota stampa: «Fa passare per ragionevoli posizioni da lui stesso contestate in campagna elettorale. Dopo la sua caduta nel 2018 (anno in cui arrivò il commissario), fece un video davanti all’ex campo San Mauro gridando “Mai Eurospin se vinco le elezioni” con tanto di motivazioni».

Contraddizioni

I tre esponenti della minoranza parlano di «ennesimo centro commerciale», e accusano Locci di star «disattendendo la promessa elettorale. Dice che il discount aiuterà il commercio locale. Non abbiamo più sentito parlare invece del “nuovo mercato civico”». Picciau, Zucca e Argiolas osservano che «Eurospin vende prodotti uguali in tutta Italia, nessuno dei quali prodotto in Sardegna».

Obiettano al progetto sostenendo anche che gli accessi ai parcheggi dell'area sportiva e verde «rimangono tagliati fuori da via dell'Argine quando il supermercato è chiuso; il vicino parco Magico ha anch'esso degli orari, quindi il quartiere della Cooperativa 100 risulterà tagliato fuori dalla continuità urbana sull'asse di via dell'Argine. Sarebbe stato meglio valorizzare la zona mantenendo la connotazione sportiva e realizzando strutture ricettive d’appoggio e non l’Eurospin con a corredo un po’ di sport, perlopiù padel. Pensiamo che un discount di questo tipo avrà ricadute negative per le poche attività commerciali esistenti, specialmente quelle vicine a dove verrà costruito».

«Posti di lavoro»

Dal canto suo, il sindaco ha dichiarato che la nascita dell’Eurospin «darà posti di lavoro ai monserratini. In periodo di pandemia, quando non ci si poteva spostare dal proprio Comune, tanti cittadini mi fecero presente la necessità di avere anche a Monserrato un supermercato in cui i prezzi fossero più calmierati». Locci ha dichiarato inoltre che il no iniziale era dovuto al fatto che l’azienda aveva presentato un progetto che prevedeva solo il discount, «ma ci siamo intestarditi affinché cambiasse e includesse anche servizi per la comunità». E sui prodotti locali: «Abbiamo chiesto che siano a km0, è previsto dal contratto. Stiamo coinvolgendo le attività limitrofe. Sono comunque due realtà diverse che non si ostacoleranno». Ma tutto ciò continua a non convincere i tre consiglieri di minoranza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata