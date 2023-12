Euroscintille dentro il centrodestra 

Continua il duello a distanza in vista delle Europee. È di nuovo Matteo Salvini ad attaccare l'Europa e gli attuali equilibri a Bruxelles, e in particolare l’ipotesi di includere i socialisti anche nella prossima maggioranza. Il leghista attacca anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, rea di voler «riproporre l’inciucio con le sinistre, che ha portato l’Europa ai problemi di oggi» a differenza di «chi pensa ad un futuro di benessere fondato su lavoro, sicurezza e libertà, guidato dal centrodestra unito anche a Bruxelles».

Il muro di Fi

In serata gli risponde il leader di Forza Italia Antonio Tajani: «Non faremo mai un’alleanza con Afd e con la signora Le Pen. Questo è noto e non ha nulla che vedere con l’Italia e con il governo. Nessun inciucio, ma dobbiamo dare stabilità all’Europa ed essere realisti». Il braccio di ferro interno alla maggioranza quindi dura, anche se le parti provano a non esagerare nei toni. Ma Metsola, appena criticata da Salvini, domani sarà ricevuta da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Un incontro già previsto, che però segna ancora di più la distanza della premier dai progetti europei della Lega e del gruppo di Identità e Democrazia di cui fa parte a Bruxelles. E su questo punto Fi non cede di un millimetro: «Noi siamo europeisti, atlantisti e quindi - spiega Paolo Barelli - non condividiamo assolutamente un nostro futuro con chi non vuole l’Europa, con chi non vuole la moneta unica, con chi sostiene tesi e posizioni che sono antieuropeiste, come le valutazioni espresse a Firenze dai rappresentanti dei partiti anti-Europa».

I paletti

Toni più pacati da FdI: «A livello nazionale non abbiamo problemi, collaboriamo benissimo», dice il capogruppo al Senato Lucio Malan. Ma poi ecco il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che fissa i paletti irrinunciabili per il partito di Giorgia Meloni: «Tra questi il sostegno all’Ucraina e la difesa della libertà di Israele. E questo con alcune forze politiche impedisce ogni alleanza». Paletti che la premier certamente ribadirà nell’incontro con Metsola e che che saranno tra i fil rouge della festa organizzata dal partito per la prossima settimana: quest’anno Atreju si tiene a dicembre e avrà molti ospiti stranieri che segneranno il progetto conservator-riformista di Ecr, la famiglia europea di FdI, sulle alleanze post elettorali a Bruxelles.

