Europeo Scuole: 4ª la Sardegna 

La Selezione Sarda Under 16 maschile ha concluso al quarto posto il Torneo Europeo delle Scuole di Hockey (Teeh 2025) disputato a Terrassa, in Spagna, una delle capitali dell’hockey europeo. Il Comitato Regionale ha organizzato la spedizione con i coach Marcello Manca e Mattero Vaccargiu, e il dirigente Diego Lai. Sono partiti sedici atleti in rappresentanza di Amsicora, Cus Cagliari, Ferrini e Juvenilia Uras. Sei partite, due vittorie per 1-0 con gli spagnoli del Lucentes e gli irlandesi dell’HC Bray, un pari,1-1, con il Valencia, due sconfitte per 1-0 con Rimas e Terrassa. A segno Rocco Mura e Giordano Mura, due volte. Nella finale per il terzo posto la Selezione ha perso 1-0 con il Valencia.

