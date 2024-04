Europeo Nacra 15, da lunedì al Poetto si farà sul serio 

La grande vela giovanile sarà a Cagliari da oggi al 3 maggio per il Campionato Europeo Nacra 15, il catamarano foil propedeutico alla Classe olimpica Nacra 17. Organizzato dal Windsurfing club Cagliari, in collaborazione con la Fiv e con la classe Nacra Internazionale, conta circa settanta equipaggi provenienti da tutta Europa ma anche da Stati Uniti, Tahiti e Australia.

La flotta italiana a Cagliari sarà rappresentata da ben 20 barche. Tra gli equipaggi del circolo organizzatore spiccano Alessandro Vargiu con a prua Grace Fedeli, Leonardo Vascellari con Eleonora Bandel, e Gabriele Usai con Noa Lisci. Il vicino Yacht club Cagliari risponde con Sirena-Dessì e Ghiani-Zonca. Dalla Penisola, partecipano tra gli altri i campioni italiani in carica Enrica Morelli con Stefano Troiano (Svagamente di Pescara) e la numerosa flotta romana dei Nacra 15. Presenti anche i neo Campioni Isaf Youth World Sailing 2023, disputato a dicembre in Brasile, Daniel e Nora Garcia de La Casa (Spagna); i belgi Mateo Leclercq e Mathieu Pinsart, argento agli europei a Knokke, i francesi Come Rouseré e Hugues Vandermersch, bronzo agli europei 2023. Previste 18 prove per l’assegnazione del titolo, la prima lunedì alle 13.

Le altre classi

A Marina di Carrara si trovano già da ieri i giovani della flotta Optimist per la prima selezione ai Campionati Europei e Mondiali, per la Sardegna partecipano Nicola Usai e Edo Giò Spano dello Yacht Club Porto Rotondo, Federico e Gabriele Filippeddu (Yc Cannigione) e Samuele Codina (Cn Arzachena) che dovranno vedersela con i migliori atleti di ogni zona.

Sempre in Toscana, ma a Livorno la flotta Open Skiff è impegnata nella terza regata Nazionale (che vale per il punteggio del ranking italiano). Molti i ragazzi sardi provenienti da Wc Cagliari, Lega Navale Italiana Sulcis, CN Arbatax e Veliamoci.

Domani e domenica al Circolo Nautico di Olbia è in programma la Spring Cup, regata Nazionale della classe Windsurfer dove la Sardegna vanta molti atleti non più giovanissimi ma molto agguerriti: 8 le prove in programma per tutte le categorie presenti comprese U15 e U19.

Sempre a Olbia ma organizzata dalla locale LNI, regata valida per il Campionato zonale J24, attesi 6 equipaggi, per il monotipo sempre molto apprezzato in Sardegna e non solo.

