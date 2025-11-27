VaiOnline
Vela.
28 novembre 2025

Europeo, a Palermo Maggetti con due vittorie è al terzo posto 

Una intensa giornata di regate ieri a Palermo nelle acque antistanti il circolo Sferracavallo, dove è in corso il campionato europeo IQfoil, la classe olimpica di windsurf volante. Dopo alcune giornate di meteo abbastanza instabile, i 140 atleti provenienti da tutto le parti del mondo hanno potuto regatare con una bella brezza da sud est che ha permesso alla flotta femminile di compire ben cinque prove di slalom.

La campionessa olimpica, la cagliaritana Marta Maggetti, tesserata per la Guardia di Finanza, ha chiuso la giornata con due belle vittorie ed è al momento terza in classifica generale. Al comando l’inglese Emma Wilson sua storica avversaria e al secondo posto l’israeliana Daniela Peleg.

Vetta francese

Nella flotta Gold, dopo un ritardo, la brezza si è stabilizzata e ha permesso lo svolgimento di tre regate di slalom in due batterie. In testa il francese Nico Goyard, ma ottimo anche il risultato del giovane cagliaritano Freddy Pilloni, atleta del team Young Azzurra Yacht club Costa Smeralda, che al momento è decimo ma è secondo tra gli U23.

Le medal series

Oggi sarà l'ultimo giorno della Opening Series, prima della sfida finale della Medal Series di domani, dove solo i primi dieci atleti di ogni flotta si contenderanno il titolo europeo.

Dopo questa manifestazione internazionale, chiuderà la stagione delle regate Iq foil e Techno 293 la quarta tappa della coppa Italia in programma dal 7 al 9 Dicembre al Windsurfing club di Cagliari.

Open Skiff

Domani e domenica sarà invece il turno degli Open skiff che chiudono il campionato zonale con l’ultima tappa a Villasimius, organizzata dalla Lega Navale Italiana Villasimius. Una manifestazione che è stata preceduta dalle regate della Lega Navale Italiana di Cagliari che ha ospitato la tappa zonale classe RSAero.

Nella categoria 5 vittoria di Riccardo Gessa seguito da Riccardo Serra, entrambi del circolo Nox Oceani, e terzo posto per Elias Nonnis del circolo ospitante.

Nella vela 6 primo posto per Filippo Vincis della Lega Navale Italiana Sulcis e secondo e terzo posto per Enrico Loi e Leonardo Nonnis della Lega Navale Italiana Cagliari.

