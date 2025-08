Europei Under23, sconfitta l’Italia 

Si è aperto con la sconfitta per 3-4 contro la Germania il cammino della Nazionale italiana baseball nell’Europeo Under23 in programma da ieri a sabato in Repubblica Ceca.

Tra gli azzurrini, anche se ieri non è sceso in campo, c’è pure il lanciatore iglesiente Mattia Sireus, giocatore cresciuto sportivamente nella Vibraf che disputa la serie A col Grosseto 1952. Alle 14.30 di oggi la nazionale italiana affronterà l’Olanda, ieri vittoriosa per 10-3 contro l’Austria, e domani, alla stessa ora, si misurerà con l’Austria nell’ultimo match del gruppo A. Da venerdì scatterà la fase finale del torneo.

