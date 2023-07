Europei Under 23, nell’Italia Kaddari (200 m) e Luiu (alto) 

In attesa della doppia tornata tricolore (Junior a Grosseto e Assoluti a Molfetta) e dei mondiali di fine agosto a Budapest, l’attenzione degli appassionati, anche sardi di atletica, è attratta da ciò che da oggi accadrà in Finlandia. A Espoo, cominciano con le 20 km di marcia i campionati Europei Under 23 (quella che in Italia è la categoria promesse) e l’Italia vuole confermarsi tra le nazioni migliori, dopo il trionfo nell’Europeo a squadre, con un’agguerrita spedizione fatta di 82 concorrenti, più lo staff.

Ieri, accompagnata anche dall’allenatore Fabrizio Fanni, è arrivata in Finlandia anche Dalia Kaddari (Fiamme Oro), che assieme al compagno di squadra Massimiliano Luiu costituisce la pattuglia sarda. La velocista quartese difende il titolo sui 200 metri e punta a correre sotto i 23”. L’altista sassarese ha un po’ deluso al Challenge Assoluto, saltando 2,10 (3°) ma è abituato a esaltarsi nei grandi appuntamenti. ( c.a.m. )

