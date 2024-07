Europei Under 18, Nappi campione e Frattaroli sesta 

Diego Nappi è il nuovo campione europeo U18 dei 200 metri. È una serata magica a Banskà Bystrica dove si stanno svolgendo gli Europei U18 di atletica leggera: l’allievo di Marco Trapasso nel tardo pomeriggio conquista la finale controllando la corsa e gli avversari. Parte deciso, spinge ma non troppo, il tanto giusto per assicurarsi una delle otto corsie della finale prevista un paio d’ore dopo. Chiude in 21”01, ha il miglior accredito in finale e poi lì accade la magia: esce dai blocchi e da tutto sin da subito, stavolta senza riserve, del resto è l’ultima tappa verso il successo, e in 20”81, l’oro europeo è suo. Diego impressiona tutti, cronisti compresi e vince con distacco: lo svedese Bevanda è secondo in 21”17.

La vittoria

Ai Campionati Nappi si presentava col secondo accredito, ma ha dato grande dimostrazione di maturità e umiltà, agendo con molto zelo in tutti i turni, diversamente dal suo avversario più temuto, l’inglese Jake Odey Jordan che non è andato oltre le batterie, in cui vedendosi in testa fino ai 170 metri ha deciso di rallentare, ma ha esagerato, finendo per essere beffato da ben tre avversari ed eliminato.

Giro di pista

Ma le emozioni dei sardi non finiscono qui: Laura Frattaroli è sesta nella finale dei 400. La gazzella cagliaritana parte un po’ svantaggiata dalla curva stretta della prima corsia ma coglie l’occasione per farsi trascinare dalle avversarie chiudendo in 54”17, nuovo personale e che ritocca il suo record sardo U18 già. Le avversarie europee sono sempre più vicine, a parte la polacca Anastazja Kuś che ha con uno stellare 51”89. Una serata da incorniciare e due ambiziosi obiettivi raggiunti per Laura: «Sono molto contenta, è stata una bellissima esperienza, mi ha resa felice guadagnare qualche posizione perché avevo l’ottavo tempo di qualificazione, mi ha divertita correre in prima corsia, il mio obiettivo era entrare in finale e migliorarmi e son soddisfatta di aver fatto entrambe le cose». Molto contento anche il tecnico Massimo Fanni: «Laura è andata sui blocchi con decisione, consapevole di non aver dato tutto nei turni precedenti, ha rispettato il 25”5 di passaggio ai 200 per poi riuscire a mantenere il ritmo fino alla fine, dal punto di vista tecnico, sono molto soddisfatto».

