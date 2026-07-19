VaiOnline
Atletica leggera.
20 luglio 2026 alle 01:43

Europei Under 18, cammilleri è 12° 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dodicesimo posto finale per Andrea Cammilleri (Sulcis Carbonia) agli Europei Under 18 a Rieti. In semifinale l'allievo di Antonello Murgia ha corso in 13”60 (+1,6), tagliando il traguardo al quinto posto, terzo dagli esclusi dalla finale. Per lui rimane l'essere arrivato al secondo turno, il 13”53 in batteria della migliore prestazione regionale allievi e italiana Under 17, e soprattutto la certezza che l'anno prossimo, al secondo anno in categoria, ci potranno essere interessanti sviluppi.

Non è soddisfatto il tecnico Murgia: «Non sono questi i tempi che Andrea può fare e l'obiettivo era la finale. Purtroppo siamo arrivati da un periodo di infortuni e un intervento al ginocchio fatto in ritardo. Prima degli Europei abbiamo fatto solo tre gare: agli individuali regionali di Macomer, ma la prova non aveva il bollino della World Athletics, e per avere il pass valido siamo dovuti andare a Bologna e Piacenza. Si migliora nel confronto con i pari livello, cosa che gli altri possono fare senza affrontare il viaggio dalla Sardegna. Per la consacrazione internazionale rimangono gli Eyof dell'anno prossimo a Lignano Sabbiadoro».

Festival Mezzofondo
Sono tra gli Under 16 i migliori risultati del Festival del Mezzofondo, sabato sera a Sassari. Nei 1000 Eleonora Staffieri, Laura Delogu e Francesca Are hanno chiuso rispettivamente in 3'13”89, 3'15”92 e 3'19”57, mentre Andrea Fois, Michele Gallo e Niccolò Folino hanno fatto fermare i cronometri a 2'41”70, 2'55”16 e 2'57”04. I 5000 sono andati a Simone Cardone in 17’39”74, e Caterina Ledda in 23’42”01, gli 800 a Matteo Sale in 2’04”17 e Laura Asara in 2’41”39. Nel giavellotto vacanza attiva per Gabriele Sulas (Cus Palermo), 47,95.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

«Quando li abbiamo tirati fuori erano coscienti»

Solanas, il drammatico racconto dei testimoni dell’incidente sulla 125 Var costato la vita a due amici 
Raffaele Serrreli
L’emergenza

Ondata di caldo senza fine, valori estremi mai visti

Nell’Isola picchi fino a 47 gradi per una settimana, venerdì scorso la temperatura record per Cagliari: 45,2 
Cristina Cossu
Il caso

Supera i controlli e sale senza biglietto sul volo per Milano

Il 50enne con problemi psichici è stato scoperto prima del decollo 
Enrico Fresu
La protesta

Cala Finanza, rivolta in maschera

Mamuthones presenti nonostante il dissenso del sindaco di Mamoiada 
Andrea Busia
Bologna

«Aiuto, basta»: muore durante il fermo

Poco prima aveva dato in escandescenze. Proteste nel quartiere 
Eboli

Cronista ucciso e dato alle fiamme

Si occupava di sport. Il corpo scoperto durante lo spegnimento dell’incendio 