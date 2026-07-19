Europei Under 18, cammilleri è 12° 

Dodicesimo posto finale per Andrea Cammilleri (Sulcis Carbonia) agli Europei Under 18 a Rieti. In semifinale l'allievo di Antonello Murgia ha corso in 13”60 (+1,6), tagliando il traguardo al quinto posto, terzo dagli esclusi dalla finale. Per lui rimane l'essere arrivato al secondo turno, il 13”53 in batteria della migliore prestazione regionale allievi e italiana Under 17, e soprattutto la certezza che l'anno prossimo, al secondo anno in categoria, ci potranno essere interessanti sviluppi.

Non è soddisfatto il tecnico Murgia: «Non sono questi i tempi che Andrea può fare e l'obiettivo era la finale. Purtroppo siamo arrivati da un periodo di infortuni e un intervento al ginocchio fatto in ritardo. Prima degli Europei abbiamo fatto solo tre gare: agli individuali regionali di Macomer, ma la prova non aveva il bollino della World Athletics, e per avere il pass valido siamo dovuti andare a Bologna e Piacenza. Si migliora nel confronto con i pari livello, cosa che gli altri possono fare senza affrontare il viaggio dalla Sardegna. Per la consacrazione internazionale rimangono gli Eyof dell'anno prossimo a Lignano Sabbiadoro».

Festival Mezzofondo

Sono tra gli Under 16 i migliori risultati del Festival del Mezzofondo, sabato sera a Sassari. Nei 1000 Eleonora Staffieri, Laura Delogu e Francesca Are hanno chiuso rispettivamente in 3'13”89, 3'15”92 e 3'19”57, mentre Andrea Fois, Michele Gallo e Niccolò Folino hanno fatto fermare i cronometri a 2'41”70, 2'55”16 e 2'57”04. I 5000 sono andati a Simone Cardone in 17’39”74, e Caterina Ledda in 23’42”01, gli 800 a Matteo Sale in 2’04”17 e Laura Asara in 2’41”39. Nel giavellotto vacanza attiva per Gabriele Sulas (Cus Palermo), 47,95.



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