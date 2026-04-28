VaiOnline
Scherma.
29 aprile 2026 alle 00:16

Europei, un trionfo italiano 

Gli Under 23 azzurri chiudono con 3 successi a squadre 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tre competizioni a squadre chiudevano ieri a Cagliari una riuscita edizione degli Europei Under 23 di scherma: l’Italia per non sbagliare se l’è prese tutte e tre, suggellando al PalaPirastu con tre repliche dell’inno di Mameli un dominio durato quattro giorni. Le cifre parlano di nove medaglie conquistate, sei delle quali d’oro (su dodici in palio), una d’argento e due di bronzo. La seconda nel medagliere, la Francia, con cui l’Italia ha diviso la pedana in quattro delle finali a squadre, ha tre ori, sei argenti e tre bronzi. Una medaglia la merita anche l’organizzazione dell’Accademia d’Armi Athos, coordinata da Maurizio Fuccaro, che ha fatto fare bella figura alla Federscherma, anche con l’idea di trasformare l’enorme padiglione della Fiera in un groviglio di pedane.

Le ultime gare

Ieri gli azzurri non hanno fatto prigionieri, a cominciare dagli spadisti: Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Simone Mencarelli sono andati a prendersi il titolo continentale battendo in una durissima finale Israele per 45-39. In precedenza, dopo il bye iniziale negli ottavi, la squadra azzurra (testa di serie n. 7) aveva battuto Francia (42-30) e Ungheria (45-35).

Le ragazze hanno addirittura esagerato perché, dopo la spada, si sono portate a casa anche le altre armi. Nella sciabola la finale è stata tra prime (Francia) e seconde favorite : queste hanno sovvertito il pronostico con Amelia Giovannelli, Michela Landi, Alessandra Nicolai e Manuela Spica (oro individuale e autrice della stoccata del 45-44). Poi le fiorettiste, il piccolo “dream team” con Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Matilde Molinari hanno chiuso in bellezza con il 45-32 sulle francesi. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto

Omicidio Mocci: tre indagati

Gli investigatori avrebbero già identificato due fratelli cagliaritani e un quartese 
Francesco Pinna
La Festa

Sa Die, la Sardegna si ribella ancora: «Più autogoverno»

Todde: «L’Autonomia è schiacciata» Comandini: «Fare tesoro del passato» 
Il caso

Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio

Ma «qualcosa manca» nel lavoro del Pg. In Uruguay via il dirigente delle adozioni 
Campobasso

Ricina, le donne curate con due flebo

Rientrate a casa dall’ospedale, madre e figlia erano molto disidratate 
Washington

«Usa e Regno Unito i migliori alleati»

Re Carlo in visita di Stato da Trump: si rinsalda la storica amicizia tra i due Paesi 