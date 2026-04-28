Europei, un trionfo italiano 

Tre competizioni a squadre chiudevano ieri a Cagliari una riuscita edizione degli Europei Under 23 di scherma: l’Italia per non sbagliare se l’è prese tutte e tre, suggellando al PalaPirastu con tre repliche dell’inno di Mameli un dominio durato quattro giorni. Le cifre parlano di nove medaglie conquistate, sei delle quali d’oro (su dodici in palio), una d’argento e due di bronzo. La seconda nel medagliere, la Francia, con cui l’Italia ha diviso la pedana in quattro delle finali a squadre, ha tre ori, sei argenti e tre bronzi. Una medaglia la merita anche l’organizzazione dell’Accademia d’Armi Athos, coordinata da Maurizio Fuccaro, che ha fatto fare bella figura alla Federscherma, anche con l’idea di trasformare l’enorme padiglione della Fiera in un groviglio di pedane.

Le ultime gare

Ieri gli azzurri non hanno fatto prigionieri, a cominciare dagli spadisti: Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Simone Mencarelli sono andati a prendersi il titolo continentale battendo in una durissima finale Israele per 45-39. In precedenza, dopo il bye iniziale negli ottavi, la squadra azzurra (testa di serie n. 7) aveva battuto Francia (42-30) e Ungheria (45-35).

Le ragazze hanno addirittura esagerato perché, dopo la spada, si sono portate a casa anche le altre armi. Nella sciabola la finale è stata tra prime (Francia) e seconde favorite : queste hanno sovvertito il pronostico con Amelia Giovannelli, Michela Landi, Alessandra Nicolai e Manuela Spica (oro individuale e autrice della stoccata del 45-44). Poi le fiorettiste, il piccolo “dream team” con Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Matilde Molinari hanno chiuso in bellezza con il 45-32 sulle francesi. ( c.a.m. )

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