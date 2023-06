europei, un trionfo azzurro 

L’immagine più bella: il presidente federale Stefano Mei (lui che l’ha disputata da atleta) in lacrime per la prima, storia vittoria italiana nei campionati europei a squadre a Chorzow, in Polonia, dove si stanno disputando i Giochi Europei. La più evitabile: Gianmarco Tamberi che, dopo l’ennesima, grande vittoria nell’alto, polemizza sul mancato invito al Golden Gala di Firenze. C’è tutto nel pomeriggio all’interno dell’enorme e semivuoto stadio polacco, dove la Nazionale italiana ha innanzitutto onorato l’impegno (presentandosi con i migliori atleti disponibili, diversamente da altre nazioni) e poi sbaragliato con concorrenza nelle 37 gare, primeggiando nella classifica a punti e nel medagliere. Battuta in casa proprio la Polonia campionessa uscente.

I 200 metri donne

Gli occhi degli appassionati sardi erano puntati sulla velocità, soprattutto dopo ciò che era accaduto alle staffette. Per i più distratti, sabato la 4x100 femminile aveva perso il testimone nel cambio tra Dalia Kaddari e Anna Bongiorni, chiudendo 12ª. Quella maschile aveva chiuso seconda, ma con un tempo alto e non utile a garantire la qualificazione ai Mondiali di Budapest. Cos’, alle 16, nella prima delle due divisioni (quella più lenta e poi risultata con il vento meno favorevole) Dalia Kaddari è scesa in pista sui 200 metri e ha vinto in 23”08 (vento -0,3 m/s). Soltanto dopo ha scoperto di essere quinta in assoluto (12 punti portati alla causa): «Ho fatto il primato stagionale, anche se mi aspettavo ovviamente meglio, ma ero delusa da quello che è successo in staffetta e volevo rifarmi. Ho vinto la mia serie, vediamo cosa succede», ha detto prima che scendessero in pista le altre. Poi ha ragionato sul leggero calo nel rettilineo finale: «Sicuramente c’è da lavorare, ma la stagione è lunga e gli obiettivi sono più in là: è importante esserci in quei momenti, agli Europei Under 23 e ai Mondiali».

La delusione

Tanto Filippo Tortu era adirato dopo la staffetta, quanto è deluso dopo i 200, che lo hanno visto terzo in 20”61 (vento -1,3 m/s), alle spalle del francese Ryan Zeze (20”29) e del polacco Albert Komanski (20”50): «Delusissimo, ho sbagliato la gara non mi sentivo bene, a differenza del riscaldamento», le sue prime parole al microfono della Rai. «Non so cosa sia successo, ma ho fatto tanti errori. La delusione è alta, era una gara alla mia portata e avevo voglia di fare un buon tempo, cosa che non è successo. Invece è successo ciò che c’era di più lontano dai miei desideri». E adesso: «Deciderò con il mio allenatore (sua padre Salvino, ndr ) cosa fare, mi sento di dire che capitano momenti in cui sembra tutto andare storto, mi è già successo. Non sto andando come vorrei e potrei, ma non devo farmi prendere dallo sconforto, devo essere più sicuro di me stesso e avere fiducia che i risultati arriveranno». E se da qui al 31 luglio si organizzasse una gara per la staffetta: «Se mi verrà chiesto di correre io correrò, se ci sarà bisogno non mi tirerò indietro, ma non spetta a me decidere».

Le altre gare

Ieri per l’Italia sono arrivate altre vittorie. Nel peso, Zane Weir ha emulato il proprio allenatore Paolo Dal Soglio vincendo con 21,59. A Tamberi basta scavalcare al secondo salto l’asticella a 2,29 (poi due errori a 2,32 e uno a 2,34). Sempre nei salti, seconda Larissa Iapichino con 6,66 nel lungo. È “soltanto” terzo ma molto soddisfatto e fiducioso Yamn Crippa nei 5.000 metri in «Questa squadra ha un’enorme coesione, ma questa è solo una tappa di passaggio verso traguardi più importanti», dice il dt La Torre. Mondiali (ad agosto) e Olimpiadi (nel 2024) attendono.

