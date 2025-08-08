Europei U20, Nappi “prenota” la finale   

Quelle meteo, certo, ma soprattutto le proprie condizioni di forma hanno portato in semifinale Diego Nappi con il miglior tempo agli Europei Under 20 di atletica leggera in Finlandia, Sulla pista di Tampere, il velocista di Porto Torres che corre per le Fiamme oro, ha vinto la prima batteria con il crono di 20”95 e vento praticamente nullo (+0,1 m/s), ritrovando al momento giusto la migliore condizione. Il suo successo è stato agevole (si è permesso il lusso di controllare gli avversari nel finale) e propiziato da un’ottima curva. Al termine, il consueto gesto per invitare alla calma. È vero che è il miglior tempo assoluto, ma le altre batterie hanno trovato un po’ di vento contrario. Ripescato anche l’altro azzurro Leo Domenis (21”64, vento -1,4). Oggi le semifinali dalle 13, poi l’eventuale finale nel pomeriggio alle 16.45 italiane (in Finlandia sono un’ora avanti) per provare a festeggiare al meglio il 18° compleanno domani. Tra le donne, tre azzurre avanti Margherita Castellani, Elisa Valensin e Viola Canovi. Ieri intanto sono arrivati due bellissimi ori con la triplista Erika Saraceni e la fenomenale Kelly Doualla nei 100 metri.

Oggi è il giorno delle staffette e potrebbe esserci spazio per Laura Frattaroli nella 4x400 e per Elisa Marcello nella 4x100. Sempre oggi si corrono i 200 metri e il 400 hs, la cui vicinanza con le batterie della staffetta del miglio (11.50) e di quella veloce (18.10) potrebbe aumentare le chance della quattrocentista cagliaritana della Tespiense e della sprinter asseminese del Cus Cagliari di trovare posto nei quartetti, almeno nel primo turno.

