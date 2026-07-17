Europei U18, una mattinata con i due sardi 

Tra Enrico Alessio Deplano e Andrea Cammilleri stamattina all'esordio in maglia azzurra agli Europei Under 18, Francesco Alpigiano che questo pomeriggio a Macerata si gioca una fetta di Mondiali Under 20, il Festival del Mezzofondo stasera a Sassari e un ottimo Meeting Edoardo Sanna domani sera a Elmas, con, tra gli altri, Dalia Kaddari e Laura Frattaroli, c'è tanta atletica in questo weekend.

Si comincia con i due tricolori in gara ai campionati continentali di Rieti (streaming la mattina su Eurovision, sessioni serali in diretta TV su RaiSport). Alle 8.30 salti di qualificazione del triplo con Enrico Alessio Deplano (Amsicora), capofila nazionale col personale di 14,99 e quindicesimo nelle liste europee, poi dalle 11.15 le batterie dei 110 ostacoli con Andrea Cammilleri (Sulcis Carbonia), capofila nazionale con 13”79 e numero 23 in Europa.

Under 20

Mentre Diego Nappi a Rieti ha fatto il proprio dovere, 20”98 sui 200 e pass per i mondiali Under 20 (tornerà in pista il 26 luglio agli Assoluti), stasera alle 18 Francesco Alpigiano (Cus Cagliari) scende in pista allo Stadio Helvia Recina di Macerata dove, nei 400 ostacoli, si gioca buona parte delle possibilità di partecipare alla trasferta azzurra negli Usa. Col suo 52”10 è terzo di categoria in Italia e per conquistare il biglietto per Eugene dovrebbe scendere abbondantemente sotto i 52”. La rappresentativa sarda Under 20-23 sfiderà altre sette rappresentative regionali.

Nell'Isola

Stasera allo Stadio dei Pini Tonino Siddi di Sassari (17,45), nel Festival del Mezzofondo, 5000 con Francesco Mei (Academy), Camilla Chessa e Veronica Pala (Ichnos), test “velocità” negli 800 per Maria Mei (Academy), giavellotto con Gabriele Sulas.

Ma i riflettori sono già orientati a domani sera ad Elmas sul Meeting Edoardo Sanna (18,30) con Dalia Kaddari sui 200 metri. Obiettivo: migliorare il 23”25 stagionale. Avversarie Emma Manconi (l'altro ieri 12”02 nei 100 controvento a Celle Ligure), Giulia Mannu, Aurora Aresu e Marta Bianchina. Nei 400 metri ritornano subito in pista Laura Frattaroli e Maria Paola Sotgiu. Nei 100 metri uomini ci sarà il lombardo Stefano Ponzacchi (10”61), con Filippo Zoccheddu e Mattia Lianas, nei 200 l’allievo Matteo Putzolu, nei 1500 Elisa Spazzafumo e nei 100 ostacoli Federica Loi.



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